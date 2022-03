Isenbüttel

Das Projekt war ehrgeizig, hat viel Geld gekostet – und ist fast abgeschlossen: Unternehmer Wolfgang Heitmann hat das Seehotel am Tankumsee in den vergangenen zwei Jahren grundlegend erneuert und auf Vordermann gebracht. Das Vier-Sterne-Haus ist ein Schmuckstück geworden. Auch das Restaurant wurde modernisiert. Es startet mit einem neuen Pächter durch.

„Es gab viel zu tun, doch seit Ende Januar sind die Umbauarbeiten innen beendet“, freut sich Heitmann darüber, dass verschiedene Handwerksfirmen das Hotel – der Aufsichtsratschef der Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann Gruppe hatte es im Frühjahr 2020 von der Wittinger Brauerei gekauft – rundum saniert und modernisiert haben. Suiten, Familienzimmer, Einzelzimmer oder Doppelzimmer: 47 Räume stehen Hotelgästen nun zur Übernachtung zur Verfügung – viele davon mit direktem Blick auf den Tankumsee. „Sauna, Fitnessraum und Schwimmbad gehören zum Angebot im erneuerten Wellness-Bereich des Hotels“, ergänzt Heitmann.

Seehotel am Tankumsee: Zum Wellnessbereich gehört auch ein schmuckes Schwimmbad. Quelle: Sebastian Preuß

Weil es durch Corona Lieferschwierigkeiten beim Material gegeben habe, sei die Dachsanierung des Gebäudes jedoch noch nicht abgeschlossen. „Das wollen wir bald erledigen“, kündigt Heitmann an, der mit der Geschäftsführung und Leitung des Seehotels am Tankumsee zukünftig Stephan Gurk betraut. „Das ist ein erfahrener Mann, der viel Engagement und Fachwissen mitbringt“, ist Heitmann davon überzeugt, dass das Hotel von den Gästen gut angenommen wird.

Auf Vordermann gebracht: 47 Hotelzimmer wurden modernisiert und umgestaltet – viele davon mit Blick auf den Tankumsee. Quelle: Sebastian Preuß

Dazu soll auch das neue Restaurantkonzept beitragen: Heitmann, der das Gesamtprojekt gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Michael Roth angegangen ist, setzt auf einen neuen Betreiber. Er holt das Wolfsburger Traditionsunternehmen JOTT mit ins Boot. „Ein Unternehmen, das in Wolfsburgs Gastronomie bereits viel Erfahrung gesammelt hat“, begründet Heitmann die Entscheidung. Als Pächter werde JOTT zukünftig das gastronomische Angebot im Seehotel verantworten. Am 4. April eröffnet das Restaurant unter dem Namen JOTT/LAKEWOOD. „Das Personal wird vollständig weiterbeschäftigt“, verspricht Heitmann.

„Neuen Impuls geben“

Die Einschränkungen infolge der Pandemie haben in den vergangenen zwei Jahren den Hotel- und Restaurantbetrieb ausgebremst. „Jetzt wo sich die Lage normalisiert, ist es für uns der richtige Moment, dem Restaurant einen neuen Impuls zu geben“, verweist Wolfgang Heitmann darauf, dass diese Entscheidung nach vielen Gesprächen und mit einem guten Gefühl getroffen worden sei. „Da wir die Inhaber-Familie des JOTT – die Familie Schmidt – seit vielen Jahren kennen und schätzen, haben wir keinen Zweifel an der professionellen und erfolgreichen Fortführung der Restaurantleitung“, so der Unternehmer.

„Qualität und Kulinarik“

„Wir freuen uns darauf, in enger Zusammenarbeit mit dem Seehotel die Gastronomie am Tankumsee neu zu beleben“, erklärt JOTT-Geschäftsführerin Annegret Schmidt. Der Anspruch des Restaurants passe sehr gut zur JOTT-Unternehmensphilosophie: „Wir wollen die Besucher mit Qualität und Kulinarik begeistern. Die Bedingungen dafür sind perfekt“, steht für sie fest.

Seehotel am Tankumsee: Die Modernisierung des Gebäudes ist fast beendet. Das Restaurant eröffnet Anfang April mit einem neuen Pächter. Quelle: Sebastian Preuß

Wie Heitmann bereits im April 2020 mitteilte, ist das Restaurant großzügig gestaltet: In den ebenfalls komplett erneuerten und renovierten Räumen nebst Frühstücksbereich finden bis zu 180 Personen Platz. Auf der Außenterrasse können rund 200 Personen bewirtet werden.