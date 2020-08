Vollbüttel

Glück im Unglück für eine Autofahrerin aus Peine am Freitagmorgen auf der L 320: Ihr Golf V erwischte den Baum nicht frontal, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Sie wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt.

Die 23-Jährige war in Richtung Vollbüttel unterwegs, als sie gegen 7.35 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der L 320 zwischen Leiferde und Vollbüttel – in Höhe des Blitzers – abkam, so Polizeisprecher Thomas Reuter. Der Golf prallte zunächst gegen einen Baum, allerdings nicht frontal, so dass er zurück geschleudert wurde und sich überschlug. Der Wagen blieb dann rechts neben der Straße auf dem Dach liegen.

Anzeige

Benzingeruch: Mehrere Feuerwehren verhindern Schlimmeres

Die Polizeibeamten vor Ort hätten Benzin gerochen und deshalb die Feuerwehr alarmiert, so Reuter. Mehrere Wehren unter anderem aus Vollbüttel und Leiferde rückten aus, um zu verhindern, dass der Golf auch noch in Flammen aufgeht. Vor Ort sei auch die Untere Wasserbehörde gewesen. Im Einsatz waren ebenso zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

L 320 gesperrt

Die L 320 musste für eine Stunde voll gesperrt werden. Ab Leiferde leiteten Einsatzkräfte den Berufsverkehr in Richtung Gifhorn und Wolfsburg auf die B 188 um.

Vorsorglich ins Klinikum

Die Peinerin wurde nur leicht verletzt und kam vorsorglich ins Klinikum Gifhorn, sie habe viel Glück gehabt, sagt Reuter. „Sie kann einen zweiten Geburtstag feiern.“ Am Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3 000 Euro.

Von Dirk Reitmeister