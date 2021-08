Ribbesbüttel

Sicher zur Schule oder zum Einkauf radeln: Der Ruf nach einem straßenbegleitenden Radweg entlang der L 320 zwischen Leiferde, Vollbüttel, Ribbesbüttel und Ausbüttel wird lauter. Keine neue Forderung, was die bisher nicht erfolgte Umsetzung aus Sicht von Ribbesbüttels Bürgermeister Hans-Werner Buske nicht gerade besser macht.

Der Bürgermeister hat in seinem Archiv noch einen Artikel der AZ von 2008 auf Lager, in der eine Radfahrerin ihr alltägliches Leid auf der stark befahrenen Landesstraße schildert. Seitdem sind 13 Jahre vergangen, einen Radweg gibt es immer noch nicht. Vor allem die vor wenigen Jahren geänderten Schulbezirke führt Buske als Argument für den Bedarf an. Gymnasiasten aus der Gemeinde gehören seitdem zum Sibylla-Merian-Gymnasium, die Jahrgänge fünf und sechs steuern dabei die Außenstelle in Leiferde an. Sie könnten diese also optimal mit dem Fahrrad erreichen – gäbe es denn einen Radweg.

Kein Radweg an der L 320: Ribbesbüttels Bürgermeister fordert eine sichere Verbindung von Leiferde bis Ausbüttel. Quelle: Lea Rebuschat

Während ihre Busalternative akkurat sei, müssten die älteren Schüler für ihren Bus nach Meinersen an der L 320 einsteigen, die sie dafür auch queren müssten, kritisiert Buske. Das sei wenig sicher. Auch deshalb kann er dem damaligen Kreistagsbeschluss zu den Schulbezirken wenig abgewinnen. Das sei nicht durchdacht gewesen.

Ein paar Kilometer weiter südlich, nämlich entlang der L 321 gibt es inzwischen einen durchgängigen Radweg von der Kreuzung zwischen Groß Schwülper und Harvesse bis Wedelheine. Das sollte auch an der L 320 möglich sein, findet Buske, der auf jahrzehntelange Bemühungen dazu verweist. Er sieht das Land Niedersachsen als Eigentümerin der Straße in der Pflicht. Die Gemeinde selbst könne die Finanzierung des Radwegs nicht stemmen, auch wenn 2012 eine Beteiligung mal im Gespräch gewesen sei.

Schützenhilfe aus Leiferde: Bedarf ist da, auch zum Pendeln

Auch Leiferdes Bürgermeisterin Stefanie Fahlbusch-Graber sieht Hannover in der Pflicht. „Das Land kann sich da nicht aus der Affäre ziehen. Ich sehe tatsächlich an den Landesstraßen einen Bedarf – zum Pendeln, nicht nur für Freizeitverkehr.“

ADFC verweist auf Alternativen wenige Hundert Meter südlich

„Es wäre natürlich schön, auch an dieser Landesstraße sicher fahren zu können“, sagt Wolfgang Harder, Kreisvorsitzender des Radfahrerclubs ADFC, auf AZ-Nachfrage. Während Buske den abgelegenen Freizeitradweg entlang des Waldes zwischen Vollbüttel und Leiferde eher nicht als geeignete Route für Schüler ansieht, hält Harder diesen und die parallel zur L 320 verlaufenen asphaltierten grünen Planwege zwischen Vollbüttel und Ribbesbüttel sowie zwischen Ribbesbüttel und Ausbüttel für eine geeignete Alternative. Sie liegen nur wenige Hundert Meter südlich der L 320. Solch eine Alternative habe es für den Radweg an der L 321 dagegen nicht gegeben.

Das sagt die Landesbehörde zum Thema Radweg an L 320

Carina Eberwein, stellvertretende Leiterin der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel, macht nicht viele Hoffnungen auf einen Radwegbau an der L 320. „Der Wunsch, das Radwegenetz zu ergänzen, ist nachvollziehbar, da ein Radweg an freier Strecke grundsätzlich zu einer Verbesserung der Verkehrsverhältnisse für alle Verkehrsteilnehmer beiträgt. Allerdings ergibt sich in Summe ein sehr hoher Bedarf an Radwegplanungen.“ Das Land müsse dazu Prioritäten setzen – in Form eines Radwegkonzepte mit Unterteilung in einen „vordringlichen“ und einen „weiteren Bedarf“. Ein Radweg entlang der L 320 rangiere dabei unter „weiterer Bedarf“. Aktuell plane das Land dort nichts.

Von Dirk Reitmeister