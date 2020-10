Calberlah

Mit einer überschaubaren Tagesordnung stieg Calberlahs Gemeinderat in seine Sitzung im Allerbütteler Dorfgemeinschaftshaus ein. Wirklich flott ging es dann allerdings nicht voran, bot manches Thema doch überraschend viel Zündstoff – unter anderem die Parksituation am Bahnhof Calberlah. Zudem erweiterte man noch die Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung.

Sanierung: Debatte um die Formulierung des Beschlusses

Inhalt der Erweiterung war eine überplanmäßige Ausgabe für die Sanierung des gemeindeeigenen Gewerbeobjektes in der Bahnhofstraße. Nach einigem Hin und Her über die genaue Formulierung des Beschlusses einigte sich der Rat letztlich. Und zwar so, dass die Verwaltung bis zu einer Höhe von 16 000 Euro Angebote für Reparaturen einholt und dem Verwaltungsausschuss zum Beschluss vorlegt. Dahinter versammelte man sich einstimmig. Ebenfalls geschlossen sprach sich der Rat für Tempo 30 in Edesbüttels Nebenstraßen aus.

Zweite Grundstückszufahrt Im Westerfeld: Politiker sind dagegen

Mehrheitlich zurückgewiesen wurde dagegen der Widerspruch eines Antragstellers. Der wollte eine zweite Zufahrt zu seinem Grundstück an der Straße Im Westerfeld. Ein entsprechender Antrag war am 5. Mai vom Rat abgelehnt worden. Am 30. Juni ging der Widerspruch ein. Jochen Gese ( CDU) stellte noch einmal heraus, dass man den Widerspruch unter Berufung auf den geltenden Bebauungsplan zurückweise. Zudem wurde dem Antragsteller auferlegt, dort vier Stellplätze vorzuhalten.

Für Verwirrung sorgten gleich zwei Anträge der Gruppe UWG/Plagge. Einmal ging es um die Erneuerung eines Zaunes am Spielplatz Haagematten in Allerbüttel, das andere Mal um die Situation am Bahnhof in Calberlah. Ziel des ersten Antrages war, einen Graben so abzusichern, dass keine Kinder hineinfallen können. Nur war das nicht Sache der Gemeinde, sondern eines Anwohners. „Wir können ihn nur darum bitten. Mehr ist leider nicht möglich“, verwies Bürgermeister Thomas Goltermann auf Gespräche mit dem Ordnungsamt des Samtgemeinde. Angesichts dessen empfahl letztlich sogar die UWG selbst, den Antrag abzulehnen. Dem folgte der Rat mehrheitlich.

Parkchaos am Bahnhof: UWG erntet Unverständnis

Weiter ging es mit dem Antrag zur unbefriedigenden Parkplatzsituation am Bahnhof. Den stellte ebenfalls die UWG zur Beratung mit dem Ziel, dass die Verwaltung Gespräche mit allen Beteiligten führt, um eine Lösung zu finden. Goltermann erklärte, dass man genau das bereits vor der Antragstellung getan habe. Horst-Dieter Hellwig (UWG) hielt den Antrag dennoch aufrecht: „Wir machen hier schließlich nur unsere Arbeit“, wies er darauf hin, dass Bürger die UWG auf das anhaltende Parkchaos hingewiesen hätten.

Georg Hösler-Weiß (Grüne) überraschte das: „Wozu sollen wir darüber beraten und abstimmen, dass etwas gemacht wird, was eh schon gemacht wurde?“, fragte er. Auch Michael Jaeger ( CDU) verzweifelte an der Beharrlichkeit der UWG: „Das ist doch ein Tagesordnungspunkt, wo es nichts abzustimmen gibt. Da bleibt uns höchstens die Kenntnisnahme.“ Zumal es hierbei keine Rechtsgrundlage für einen gemeindlichen Eingriff in Privatbesitz gebe, ergänzte Phillip Passeyer ( SPD) und bat darum, auf solche „ Schaufensteranträge“ künftig zu verzichten.

LSW erkundet, ob Edesbüttel an die Gasversorgung angeschlossen wird

Bürgermeister Goltermann berichtete zudem, dass die LSW erwäge, Edesbüttel an die Gasversorgung anzuschließen. Dafür müssen allerdings mindestens 75 Prozent der Grundeigentümer einen Anschluss haben wollen. Die Erkundungsphase laufe bereits, eine Entscheidung treffe die LSW voraussichtlich im Januar. Wenn überhaupt, sei frühestens ab November 2021 mit Gasversorgung für Edesbüttel zu rechnen.

Von Ron Niebuhr