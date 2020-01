Das sagen Isenbütteler Gewerbetreibende zur Großbaustelle Ortsdurchfahrt

Isenbüttel

Zwei Jahre – oder länger? – Baustelle mit Vollsperrungen: Die bevorstehende langwierige Sanierung der Isenbütteler Ortsdurchfahrt bereitet vor allem Gewerbetreibenden, die auf Laufkundschaft angewiesen sind, Kummer.

Kiosk lebt von haltenden Autofahrern

Seit 25 Jahren betreibt Corinna Schmidt an der Hauptstraße in Isenbüttel ihren Lolli Pop Kiosk. Sie lebt davon, dass Autofahrer auf der Fahrt durch den Ort mal eben anhalten und etwas mitnehmen. Deshalb war auch sie wie viele andere Gewerbetreibende an der Ortsdurchfahrt bei der Infoveranstaltung von Gemeinde und Planungsbüro zum langwierigen Ausbau der Straße dabei. Denn ihr stellt sich ganz konkret die Frage, wie es mit ihrem Geschäft weiter geht.

Bildergalerie: Sanierung der Ortsdurchfahrt:

Zur Galerie Isenbüttels Ortsdurchfahrt wird über Jahre mit Vollsperrungen saniert. Vor allem Gewerbetreibende, die auf Laufkundschaft angewiesen sind, machen sich deshalb Sorgen.

Auf Laufkundschaft angewiesen

„Das Problem ist, dass der Durchgangsverkehr wegbleibt“, sagt Schmidt. Im Gegensatz zu vielen anderen Geschäftsleuten sei sie auf solche Laufkundschaft angewiesen. Und: Die Leute legten Wert darauf, ihren Kiosk mit dem Auto erreichen zu können. „Es wird schwierig werden, ich habe Existenzängste.“ Wenigstens habe sie noch das Lotto- und das Hermes-Versandgeschäft.

„Da muss man flexibel sein“

Nicht ganz so dramatisch sieht das Sigrun Horstmann für das Küchen- und Elektrogeschäft ihrer Familie. „Wir werden es auf uns zukommen lassen.“ Sie würden sich darauf einstellen und engen Kontakt zu Baufirmen, Planungsbüro und Gemeinde halten. „Wir sprechen uns ab, wenn zum Beispiel eine größere Lieferung Küchen kommt. Da muss man eben auch flexibel sein.“ „Lustig“ werde es wohl für die Monteure mit der An- und Abfahrt, aber auch da stelle sich der Betrieb darauf ein. Ansonsten blickt Horstmann positiv in die Zukunft. Denn: „Es muss gemacht werden. Der Zustand der Straße ist grausam.“

So kommen die Anwohner zu ihren Grundstücken

Beim Infoabend für die Anwohner am Mittwoch erläuterte Frank Roy vom Planungsbüro Kepper, wie die Zufahrt zu den eigenen Grundstücken gewährleistet sein soll. Die Anwohner könnten auf der Straße auf dem alten Asphalt bis dorthin fahren, wo gerade das Rohr verlegt wird – und nach dem Einbau des Rohres auf dem Schotter. „Sie werden zu Ihren Grundstücken auf irgendeine Weise geleitet“, versprach Roy und verhehlte nicht: „Da müssen wir alle Zugeständnisse machen.“

Wunsch nach rechtzeitiger Terminierung

„Dass wir alle mit Einschränkungen leben müssen, ist allen klar“, sagt auch Friseurmeisterin Manuela Schmidt-Stadler. Auch, dass an der Straße endlich etwas gemacht werden müsse. „Ich stehe der Sache positiv gegenüber.“ Sie habe Verständnis für jene Geschäftsleute, die auf Laufkundschaft angewiesen seien, habe selbst aber Stammkundschaft, die trotz Baustelle kommen würden. Das einzige was sie sich noch wünscht, wäre eine rechtzeitige Terminierung der Bauarbeiten direkt vor ihrer Haustür – dann könnte sie für diese Zeit Betriebsferien einrichten und Urlaub buchen.

So sorgt der Gastronom vor

„Wir haben vorgesorgt“, sagt Frank Traichel vom Hotel-Gasthof Isenbütteler Hof. Sein Hotelbetrieb werde eher weniger betroffen sein. „Der Gastronomie-Betrieb wird sicherlich Einbußen haben.“ Deshalb habe er bereits jetzt die Öffnungszeiten angepasst und am Wochenende geschlossen. Denn seine Hotelkunden seien Geschäftskunden, über das Wochenende sei darum in der Regel niemand da.

Schwerverkehr rumpelt über Schlaglöcher

Ansonsten sieht auch Traichel die Sanierung positiv. Bislang rumpele der Schwerverkehr unüberhörbar auf der maroden Fahrbahn an seinem Hotel vorbei. „Ich freue mich, dass die Ortsdurchfahrt endlich gemacht wird.“ Auch was die Planer beim Infoabend am Dienstag für die Gewerbetreibenden präsentiert hatten, habe ihn überzeugt: „Die Lösungen, die uns vorgestellt wurden, sehe ich positiv.“

Von Dirk Reitmeister