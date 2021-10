Isenbüttel

Noch rund eine Woche, dann hat Isenbüttel anderthalb Jahre Vollsperrungen und Umleitungen hinter sich: Im Finale der Sanierung der L 292 zwischen Alter B4 und Elbeseitenkanal inklusive der Ortsdurchfahrt konzentrieren sich jetzt Engpässe am Mattes-Kreisel und auf den Abschnitt zwischen Bornsiek und Rewe-Zufahrt. Wer von Ausbüttel kommend nach Isenbüttel will, muss Umwege über Gifhorn in Kauf nehmen.

Fast im Sekundentakt drehen die Autos auf der Lindenstraße vor der Vollsperrung am Matteskreisel um und fahren nach Ausbüttel (Dorf) zurück. Seit Mittwoch ist diese Verbindung dicht, denn im Kreisel läuft die Deckenerneuerung. Deshalb ist die Isenbütteler Straße in Ausbüttel auch als Sackgasse mit dem Zusatz „Bis Baustelle frei“ ausgewiesen.

Zur Galerie Nur noch etwa eine Woche, dann hat es Isenbüttel hinter sich: Die Bauarbeiten an der L 292 befinden sich auf der Zielgeraden. Zurzeit konzentrieren sich die Engpässe auf Mattes-Kreisel und Bornsiek.

Aus den drei anderen Zufahrten kommen die Autos noch durch den Kreisel, eine Ampel gibt ihnen die Fahrt nacheinander frei. Ab Freitag müssen seine Leute Straßenabläufe in Ordnung bringen, erläutert Vorarbeiter Enrico Kamphenkel, was die Arbeiten im Kreisel etwas länger dauern lässt. Das dürfte noch bis in die kommende Woche dauern. Der Einbau des Gussasphalts stehe am Mittwoch und Donnerstag auf dem Programm. Es bleibe dabei bei der halbseitigen Sperrung des Kreisels mit Ampelregelung für die L 292 und die Liststraße. Die K 66 nach Ausbüttel dagegen „bleibt erstmal zu“.

Am Freitag, 29. Oktober, seien Restarbeiten im Kreisel zu erledigen, sagt Kamphenkel. „Theoretisch wäre der Kreisel dann wieder frei.“

L 292 bleibt zwischen Rewe-Zufahrt und Bornsiek noch dicht

Momentan ist für Fahrzeuge aus Isenbüttel kommend an der Rewe-Zufahrt die Fahrt geradeaus nicht möglich. Die Straße sei zwar fertig, aber für die Markierungsarbeiten wolle man den Durchgangsverkehr noch raushalten, begründet Kamphenkel. Außerdem ist auch der Bankette-Einbau noch zu erledigen. Die Sperrung dieses Abschnitts ist noch bis Samstag, 30. Oktober, vorgesehen.

Damit ist Isenbüttel aus Westen gerade nicht zu erreichen. Die offizielle Umleitung läuft wie zu Zeiten der Vollsperrung der Ortsdurchfahrt über B 4, B 188 und K 114 rund um Gifhorn.

Darum ist die Haustenbecker Straße noch nicht angeschlossen

Dagegen rollt im Osten Isenbüttels der Verkehr wieder – sowohl im Lidl-Kreisel als auch weiter in Richtung Calberlah. Nur die Haustenbecker Straße ist noch nicht an die L 292 angeschlossen, dort klafft ein Höhenunterschied von etwa 15 Zentimetern zwischen den Fahrbahnen. Das müssen Kamphenkel und seine Leute noch anpassen, was bis 5. November geschehen sein soll.

Die Linienbusse können laut Gemeinde Isenbüttel die L 292 befahren und bedienen nunmehr auch wieder die Haltestelle Bornsiek.

Von Dirk Reitmeister