Isenbüttel

Isenbüttels Samtgemeindebürgermeister Hans-Friedrich Metzlaff kritisiert, dass eine Impfung von Kita- und Schulpersonal bisher noch nicht durchgeführt worden ist. In seinem Bericht im Jugend- und Sozialausschuss gab er bekannt, dass die Kitas seit dem 8. März mit eingeschränktem Regelbetrieb zwar wieder geöffnet werden konnten, die Betreuungskräfte allerdings noch nicht ausreichend geschützt seien. „Hier wurde unglücklicherweise wieder einmal der zweite Schritt vor dem ersten gemacht“, so Metzlaff in dem schriftlichen Bericht, der von Stefan Prekale, Fachbereichsleiter Bürgerservice, Ordnung und Familie, verlesen wurde.

Metzlaff bemängelte ferner, dass sowohl Schnelltests als auch qualifizierte Personen für die Abnahme von Tests noch fehlen. Die Samtgemeinde arbeite mit Hochdruck daran, dass bei Eintreffen des Impfstoffs vermutlich zwei Impfteams an einem zentralen Ort für das Kita- und Schulpersonal zur Verfügung stehen.

Für viele Kinder war die Rückkehr in die Kitas schwierig

Der Samtgemeindebürgermeister bedauerte ferner, dass es nach langer Abwesenheit für viele Kinder schwierig gewesen sei, sich wieder in den Kita-Betrieb einzugliedern. Hinzu komme, dass vollständige Beruhigung ohnehin noch nicht gegeben sei. Ab einem Inzidenzwert von 100 müsse der Kita-Betrieb wieder in den Notbetreuungsmodus zurückgefahren werden.

Weitere Kenntnisgaben des Samtgemeindebürgermeisters betrafen die Vergabe von Kindergärten- und Krippenplätzen in der Samtgemeinde, die für das kommende Kindergartenjahr 2021/22 erstmals digital und online über das Portal „Little Bird“ vorgenommen wurde. „Die Akzeptanz des neuen Systems in der Elternschaft war sehr gut“, betonte Metzlaff. 168 Anmeldungen betrafen Kindertagesstätten, 76 Kinder werden auf Krippen verteilt. „Leider wird es nicht möglich sein“, so Metzlaff, „dass alle Eltern ihren Wunsch-Kindergarten bekommen.“ Auch das Thema Inklusion wurde angesprochen. Dies werde der nächste große Themenbereich sein, den es abzuarbeiten gelte. Hierzu sei ein spezieller Workshop geplant.

Die Nachbarschaftshilfe für Fahrten zum Impfzentrum kommt gut an

In der aktuellen Corona-Situation unterstützen nach Angaben des Samtgemeindedirektors die Genossenschaft Nachbarschaftshilfe Hehlenriede gemeinsam mit den DRK-Ortsverbänden Isenbüttel und Allerbüttel sowie der Diakoniestation Isenbüttel die Impfkampagne für Personen über 80 Jahren. 760 Einwohner wurden angeschrieben, 59 Begleitdienste in vielfältiger Form wurden angeboten. „Alle Nutzer waren von dem Service begeistert“, so Hans-Friedrich Metzlaff.

Von Burkhard Heuer