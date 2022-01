Isenbüttel

„Feuerwehr – Sicherheit zu jeder Zeit“: Unter dieser Überschrift stehen die Zahlen und Daten, die einen Überblick darüber geben, welche wichtige Arbeit die ehrenamtlichen Brandschützerinnen und Brandschützer 2021 in der Samtgemeinde Isenbüttel geleistet haben. Die Verwaltung informiert dabei auch über die Nachwuchs-Entwicklung in den Wehren.

Laut Rathaus-Mitarbeiterin Sabine Kirchhoff, die den Bericht jetzt der Presse zur Verfügung stellte, gibt es insbesondere bei den Kinderfeuerwehren in eine erfreuliche Entwicklung: 72 Kinder – davon 40 Jungen und 32 Mädchen – seien mit Spaß bei der Sache. Im Vorjahr gab’s in den Kinderwehren nur 65 Mitglieder.

Jugendfeuerwehr-Entwicklung

Auch in den Jugendfeuerwehren der Ortwehren Allerbüttel, Calberlah, Isenbüttel, Ribbesbüttel, Vollbüttel, Wasbüttel und Wettmershagen/Allenbüttel sieht’s gut aus: 86 Jugendliche (Vorjahr 82) holen sich hier ihr Wissen und Rüstzeug, um später einmal Feuer zu löschen und Menschen zu retten.

Ein wichtiger Job

Diesen wichtigen Job erledigen aktuell in der Samtgemeinde Isenbüttel 327 aktive Feuerwehrleute – davon 262 Männer und 65 Frauen. Im Vorjahr lag die Zahl der Aktiven bei 318. Bei den aktiven Feuerwehrmännern liegt der Altersdurchschnitt derzeit bei 41,45 Jahren, bei den Frauen bei 36,92 Jahren. Über ehrenamtliches Engagement weiterer Bürgerinnen und Bürger würden sich die Wehren allerdings freuen, denn nur 2,12 Prozent der rund 15.400 Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde Isenbüttel sind in den Freiwilligen Feuerwehren. Laut Verwaltung kommen auf jedes Mitglied somit 47 Einwohnerinnen/Einwohner.

Corona stellte für die Wehren 2021 erneut eine große Herausforderung dar, denn ausgerückt wurde unter strengen Hygiene-Spielregeln. Laut Samtgemeindeverwaltung gab’s mehr als 100 Alarmierungen – dabei bekämpften die Einsatzkräfte im Jahr 2021 unter anderem 13 Großbrände erfolgreich.

Truppmann-Ausbildung bestanden

Ohne Schulung und Ausbildung geht es jedoch nicht: Trotz Corona wurde ein Truppmann-1-Ausbildung angeboten, die 16 Prüflinge erfolgreich bestanden. Sie stellen sich in zwei Jahren der Truppmann-2-Ausbildung. Eine Geräteprüfung gab es im Oktober in lsenbüttel und in Calberlah. Kontrolliert wurden dabei Leitern, Feuerwehrleinen, Breitgurte und motorbetriebene Geräte. Die Kontrolle der Elektrogeräte war nicht möglich, da das Prüfgerät nicht funktionierte. Die Prüfungen der Elektrogeräte soll nun nach Absprache mit den Wehren in deren Gerätehäusern nachgeholt werden.

Atemschutz-Einsatz trainiert

Kräftig trainiert wurde auch für den Ernstfall unter schwierigen Bedingungen: Insgesamt absolvierten 60 Einsatzkräfte aus der Samtgemeinde die jährliche Belastungsübung auf der Atemschutzstrecke der Feuerwehrtechnischen Zentrale im Heidland mit Bravour.

Von Uwe Stadtlich