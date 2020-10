Samtgemeinde Isenbüttel

Er ist ein alter Hase, aber in neuer Funktion: Hans-Joachim Rieke ist der neue Schiedsmann der Samtgemeinde Isenbüttel. Sein Vorgänger hörte im Sommer aus gesundheitlichen Gründen auf. Als dessen Stellvertreter führt er nun das Team der insgesamt drei Schiedsmänner federführend an. Wie er arbeitet, welche Konflikte auftreten und wie er damit umgeht, schildert er in der AZ.

Rieke war mal Betriebsrat – das hilft ihm heute

Die soziale Ader begleitet ihn schon seit der Jugendzeit. Ehrenamt bei der DLRG, Feuerwehrjugend, Erste-Hilfe-Ausbilder war er. „Seit dem 15. Lebensjahr bin ich sozial aktiv“, sagt der heute 66-Jährige, der in Reislingen ( Wolfsburg) aufwuchs und den es über Umwege vor rund 15 Jahren der Liebe wegen nach Isenbüttel zog. Der gelernte Schlosser landete bei Teves in seinem Wunschberuf, war bei Werksfeuerwehr und Werkschutz tätig, ehe er später Betriebsrat wurde. „Das hilft natürlich heute sehr“, sagt er. Konflikte einschätzen und sie lösen, das hat er in jener Zeit gelernt. Dieses Talent scheint sich in Isenbüttel rumgesprochen zu haben. 2011 wurde er gefragt, ob er nicht Schiedsmann werden wolle. „Klar mache ich das“, musste Rieke nicht lange überlegen.

Manchmal reden die Streithähne schon seit Jahren nicht miteinander

Nun opfert der 66-Jährige viele Stunden seiner Freizeit, um verhärtete Fronten aufzuweichen. Worum es geht, wenn er zu Hilfe gerufen wird? Er muss nicht lange überlegen: „Bäume, Hecken, Lärm.“ Während des Gesprächs taucht das Stichwort Baum immer wieder auf. Mal stört sich jemand an der Höhe oder daran, dass dieser zu nahe am eigenen Grundstück steht. Mal sei der Baum als Störfaktor auch nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringe.

Schiedsmann: Die wichtigsten Infos Wenn es so gar nicht mehr weitergeht mit einem Konflikt, dann kann eine Partei sich an den Schiedsmann wenden. Der wägt ab, ob er nicht mit einem Gespräch die Wogen glätten kann. Ansonsten lädt er zur Schlichtung ins Rathaus. Die Teilnahme ist verbindlich. Vom Ausgang der Schlichtung ist abhängig, ob der Konflikt ein Fall fürs Gericht wird. Bei einer Einigung belaufen sich die Kosten auf 25 Euro, scheitert die Einigung, sind 15 Euro plus diverser Zusatzkosten wie Porto und Kopierkosten zu zahlen. Das sind in der Samtgemeinde Isenbüttel die Ansprechpartner: Hans-Joachim Rieke, Tel.: (0 53 74) 91 87 297, Stellvertreter Torsten Schöne aus Vollbüttel, Tel.: (01 78) 96 82 917 sowie Detlef Wiegmann aus Isenbüttel, Tel.: (0 53 74) 95 53 63.

Nicht selten herrsche zwischen Streithähnen schon seit Jahren Eiszeit. Als Eisbrecher rückt Rieke dann an, schaut sich vor Ort den Stein des Anstoßes an. Manchmal versucht er, gleich vor Ort die Sache gütlich zu regeln und klingelt einfach. In diesem Jahr hat er bei diesen so genannten „Tür- und Angelgesprächen“ die Sache ohne weiteres Verfahren in den Griff bekommen. Ist die Angelegenheit aber verfahren, lädt Rieke ganz offiziell zum Schlichtungstermin ins Rathaus. Erscheinen zwingend erforderlich. Im Schnitt komme das zehn Mal im Jahr vor.

Zu Beginn der Schlichtung kann es schon einmal laut werden

Zartbesaitet darf ein Schiedsmann nicht sein. Es könne durchaus zu Beginn des Aufeinandertreffens der Streithähne ziemlich laut werden. „Da kommt ganz schön viel Frust von der Seele“, sagt Rieke ruhig. Im Idealfall bekommt er mit den beiden Parteien eine Lösung hin. Das kann auch schon mal ein paar Stunden dauern. Per Unterschrift besiegeln diese dann eine 30-jährige Rechtsgültigkeit. Etwa in rund 80 Prozent der Fälle gelinge die Schlichtung. Ob die Kontrahenten danach friedlicher zusammen leben? Rieke zögert: „Bei einigen Fällen kann ich mir das vorstellen. Aber nicht immer.“

Rieke muss unparteiisch bleiben

Gelingt die Vermittlung einmal nicht, fühle er sich keineswegs persönlich gekränkt. Für den Fall leitet er die nächste vorgeschriebene Ebene ein, bescheinigt die Nicht-Einigung, mit der Antragsteller vor Gericht gehen kann. Ein bisschen Bedauern klingt aber schon in seinen Worten. Denn so manches Mal denke er, es fehle nur der Anstupser, dass Kontrahenten nach vielen Jahren einfach mal wieder miteinander reden sollten und schon wäre der Zündstoff raus. Aber nicht jeder könne und wolle sich helfen lassen und grundsätzlich habe er sich unparteiisch zu verhalten.

Schiedsmann zu sein, macht ihm Spaß. Jedem, der unerbittlich für seine Position streiten möchte und beim Schlichtungsgespräch nicht aktiv mache, sagt Rieke: „Hier gibt es keinen Verlierer und keinen Sieger. Vor Gericht - da wird dann über Sieger und Verlierer entschieden.“

Von Andrea Posselt