Samtgemeinde Isenbüttel

Der Ribbesbütteler Bürgermeister Hans-Werner Buske soll für die CDU bei der Kommunalwahl im September ins Rennen um den Samtgemeindebürgermeister-Posten gehen. Der Gemeindeverband entschied sich bei einer Versammlung in der vergangenen Woche damit gleichzeitig gegen Rolf Buhmann.

Wie der Gemeindeverbandsvorsitzende Jean-Claude Freund gegenüber der AZ erklärte, setzte sich Buske in einer geheimen schriftlichen Wahl, an der 29 Mitglieder teilnahmen, „mit sehr knapper Mehrheit“ gegen ihn durch. Buhmann, der bislang kommunalpolitisch nicht aktiv war und 2020 sein Interesse an einer Kandidatur für den Posten öffentlich gemacht hatte, sei ebenso wie Buske nicht Mitglied der CDU, habe seinerzeit um „Unterstützung“ nachgesucht, wolle jedoch als „Unabhängiger“ in die Wahl gehen.

Seit 2019 Bürgermeister in Ribbesbüttel

Der parteilose Hans-Werner Buske dagegen, der im Sommer 2019 Heinrich Stieghahn (CDU) als Bürgermeister in Ribbesbüttel ablöste, gehöre sowohl auf Gemeinde- wie auf Samtgemeinde-Ebene der CDU-Fraktion an, bei letzterer fungiert er als Sprecher, und wolle „für die Partei“ antreten – wie zuvor bereits Samtgemeindebürgermeister Hans-Friedrich Metzlaff und dessen Vorgänger Klaus Wegmeyer.

„Wir konnten uns nur für einen Kandidaten entscheiden“, so Freund. Da sei es nahe liegender gewesen, denjenigen zu wählen, „der bei uns seit Jahren aktiv mitarbeitet“. Die Abstimmung sei nötig geworden, weil Buhmann „von einigen Mitgliedern des Gemeindeverbands“ vorgeschlagen worden war. Der Gemeindeverbands-Vorsitzende sieht bei der gefällten Entscheidung Ähnlichkeiten zur „K-Frage in der Union“ mit Laschet und Söder: „Letztlich war es eine Glaubensfrage.“

Nominierungs-Versammlung im Mai

Noch ist Buske allerdings nicht offiziell der CDU-Kandidat für das Samtgemeindebürgermeister-Amt. Nach dem Mehrheits-Votum für den Vollbütteler muss der 61-Jährige erst bei einer weiteren Mitgliederversammlung nominiert werden. Diese soll laut Jean-Claude Freund als Präsenzveranstaltung im kommenden Monat stattfinden.

Von Jörg Rohlfs