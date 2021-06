Edesbüttel

Endlich wieder schwimmen! Der Startschuss für die neue Saison des Edesbütteler Freibades fiel am Freitagmorgen. Es ist die zweite unter Coronabedingungen. Schwimmmeister Volker Stübe und sein Team sind bestens vorbereitet. Ihr Hygienekonzept hat sich bereits im Vorjahr bewährt.

„In den vergangenen anderthalb Wochen hätten wir einen Mitarbeiter rund um die Uhr ans Telefon setzen können“, berichtete Stübe von zahlreichen Anrufern. Alle seien – auch wegen des herrlichen sonnigen Wetters – richtig heiß darauf gewesen, mal wieder ins kühle Nass zu springen. Das ist seit gestern möglich – mit Einschränkungen.

Der Sprungturm ist wegen Corona nicht nutzbar

Der Sprungturm ist geschlossen, um dort Warteschlangen zu vermeiden. Die würden erfordern, dass die Badegäste Masken tragen. Was vor der Kasse, am Kiosk oder beim Toilettengang keine Probleme macht, wäre fürs Baden aber denkbar ungeeignet: „Durch nassen Stoff zu atmen, klappt nicht wirklich“, weiß Bauamtsleiter André Fröhling. Also bleibt der Sprungturm zu. „Im Sprungbecken sind es eh nur 19 Grad. Das ist Botox für Arme“, winkte Stübe ab. Da zogen die ersten Besucher gestern lieber bei angenehmen 23,5 Grad Wassertemperatur ihre Bahnen im Schwimmerbecken.

Lesen Sie auch: Kreis Gifhorn: Die ersten Freibäder öffnen

Das ist mit rot-weißen Absperrketten in mehrere Bereiche unterteilt. Schilder am Beckenrand erklären den Badegästen, wie und wo sie schwimmen dürfen. Ein Aufeinandertreffen mit anderen Gästen soll so vermieden werden. Hinein ins Freibad dürfen vorerst maximal 400 Besucher gleichzeitig, im Vorjahr war schon bei 300 Schluss. Vom Platz her dürfte es eigentlich keine Probleme geben mit 100 Gästen mehr, zumal auch das Fußballfeld zur Liegewiese umfunktioniert worden ist. „Aber wir müssen mal sehen, wie gut sie sich auf den Wiesen verteilen“, sagte Stübe. Notfalls verhänge man eben schon bei geringerer Auslastung einen Einlassstopp.

Für die Stammgäste ist das Sonnenbaden kaum von Interesse

„Alle echten Schwimmer haben sicher auf die Saisoneröffnung gewartet“, sagte Samtgemeindebürgermeister Hans Friedrich Metzlaff. Mit dieser Einschätzung lag er richtig, kamen direkt zum Auftakt doch überwiegend Stammgäste, die gleich das Schwimmerbecken ansteuerten. Sonnenbaden war für sie kaum von Interesse. „Zwölf Besucher waren schon 15 Minuten vor der Öffnung hier“, erzählte Fröhling. Der Bauamtsleiter gab den Startschuss für die neue Saison mit einem beherzten Sprung ins Schwimmerbecken.

Beherzter Sprung: André Fröhling eröffnet die Badesaison. Quelle: Ron Niebuhr

Der Eintritt kostet zwei Euro für fünf Stunden

Von den Eintrittspreisen her sei man den Gästen sehr entgegen gekommen, zumal das Freibad ja nicht in vollen Umfang genutzt werden könne, sagte Metzlaff. Für nur zwei Euro – das ist sonst der Abendpreis – darf man von 9 bis 14 beziehungsweise von 15 bis 20 Uhr hinein, Jahreskarten werden nicht ausgegeben. Zwischen beiden Durchgängen wird alles desinfiziert. Den Kiosk öffnet Patrick Hanusch wohl am Sonntag. „Nach der langen Pause gibt es da noch einiges vorzubereiten“, sagte Stübe. Zumal das Ende der Winterpause diesmal ja nicht nur vom Wetter, sondern eben auch vom Verlauf der Pandemie abhing. Der Verzehr von Speisen und Getränken ist nur auf den Liegewiesen gestattet. Alles in allem sei man „sehr froh, dass Freibad zumindest in diesem Rahmen wieder für Gäste öffnen zu können“, fasste es Metzlaff zusammen.

Von Ron Niebuhr