Isenbüttel

Die Saisonplanung am Tankumsee ist aufgrund der Corona-Pandemie schwierig. Und dennoch sagt Geschäftsführer Mathias Schulz: „Wir haben Anlass davon auszugehen, dass der Tankumsee auch in dieser Saison wieder ein beliebtes Ausflugsziel sein wird.“

Traditionell eröffnet die Tankumsee GmbH die Saison am letzten Sonntag im April mit dem Flohmarkt. Ob das in diesem Jahr möglich sein wird, ist fraglich und hängt von der Entwicklung der Pandemielage ab. Aber auch wenn der Flohmarkt grundsätzlich erlaubt sein sollte, behält sich die Tankumsee GmbH laut Geschäftsführer Schulz mit Blick auf eine mögliche Gesundheitsgefährdung von Gästen, Standbetreibern und eigenem Personal eine eigenständige Entscheidung über die Ausrichtung des Flohmarkts vor.

Die Planung von Großevents ist derzeit schwierig

Grundsätzlich bleibt die Programmplanung auch mit Blick auf Großevents wie den Mittelaltermarkt oder Sport am Tankumsee schwierig. Ob Veranstaltungen wie diese überhaupt erlaubt sein werden, ist für Mathias Schulz „mehr als fraglich“. Er meint: „Wenn man die öffentliche Berichterstattung zu möglichen Öffnungsszenarien verfolgt, geht es seit mittlerweile einem Jahr nicht zu allererst um die Ausrichtung von Großveranstaltungen.“

Zur Galerie Der Tankumsee im Frühling: Schon jetzt lockt das Naherholungsgebiet Radler und Spaziergänger an. Die Betriebsgesellschaft hofft auf eine besucherstarke Saison.

Im vergangenen Jahr hat sich aber gezeigt, dass der Tankumsee auch ohne diese Veranstaltungen ein beliebtes Ausflugsziel ist. Unter anderem weil 2020 in den Schwimmbädern strenge Corona-Regeln galten und Reisen nur eingeschränkt möglich war, suchten viele Menschen den Weg an den Tankumsee. Wegen des großen Andrangs war es sogar mehrfach notwendig, die Zufahrt zu sperren. Ob es wieder soweit kommt, hängt auch vom Wetter ab. Geschäftsführer Schulz geht davon aus, dass es in diesem Jahr ähnlich sein wird. Er sagt: „Wir werden uns vorbereiten und mit den zuständigen Behörden in Kontakt stehen.“

Der Kletterturm soll als zusätzliche Attraktion Besucher an den See locken

Auch wenn es bislang noch keinen konkreten Eröffnungstermin gibt, soll der Kletterturm irgendwann im Sommer fertig sein. Die Bodenbefestigungsarbeiten sind demnach durchgeführt, als nächstes soll das Fundament gelegt werden. Im Anschluss daran erfolgen Montage und Aufbau. „Der Kletterturm bietet einen zusätzlichen Nutzen für die Freizeitgestaltung von Gästen und Touristen und wird dazu beitragen, das Besucherinteresse für den Tankumsee weiter zu steigern und über die Kernsaison hinaus zu verlängern“, ist sich Schulz sicher. Damit werde die Region als ganzes weiter touristisch aufgewertet.

„Und natürlich soll die Anlage dabei auch als Einnahmequelle fungieren“, so der Geschäftsführer. Wenn das Wetter mal nicht zum Baden einlade, biete der Kletterturm die Chance, witterungsbedingte Mindereinnahmen zu kompensieren. Für die übrigen Angebote der Tankumsee GmbH, wie etwa das Parken, sind im übrigen keine Preisänderungen vorgesehen.

In Sachen dritter Geschäftsführer, der sich vornehmlich um den Kletterturm kümmern soll, hat der Aufsichtsrat der Tankumsee GmbH mittlerweile einen Kandidaten ausgewählt. Über diesen muss nun noch die Gesellschafterversammlung entscheiden.

Von Christian Albroscheit