SPD verteidigt sich im Isenbütteler Samtgemeinderat für Kosten der Kita-Anbauten

Isenbüttel

Wie wichtig die Erweiterung der beiden DRK-Kitas in Ribbesbüttel und Wasbüttel für die Samtgemeinde ist, zeigte sich bei der Ratssitzung am Donnerstagabend. Im Zusammenhang mit dem Haushaltsplan gab es einige vehemente Stellungnahmen.

Samtgemeindebürgermeister Jannis Gaus hatte einleitend festgestellt: „Über 15 Millionen Euro entscheidet man nicht gerade jeden Tag.“ Die beiden Kitas, die Sanierung des Freibads – vorausgesetzt, es gibt Fördermittel – und die Ausstattung der Schulen mit Luftreinigern sind die größten Posten.

„Es geht um Quadratmeterpreise von 5.500 bis 6.000 Euro“

Hans-Werner Buske (CDU) erinnerte an das bereits zugesagte Gespräch mit Verwaltung und Fraktionsspitzen über Einsparmöglichkeiten. Eberhard Müller (Einzelbewerber) wurde noch deutlicher. „Die Kita-Anbauten sind förmlich durch die Ausschusssitzungen geprügelt worden. Es geht um Quadratmeterpreise von 5 500 bis 6 000 Euro, und da ist die Ausstattung noch nicht einmal dabei.“ Für die geplanten Summen von jeweils etwa 4,5 Millionen Euro pro Standort sei in Leiferde eine komplett neue Kita für 110 Kinder gebaut worden, nicht nur ein Anbau.

Das löste massive Reaktionen seitens der SPD aus. „Wir brauchen die Plätze, und die Kosten sinken nicht, wenn wir noch länger warten“, stellte Christina Petzold fest. Marianne Marschhause erinnerte, dass die Zeit drängt, weil die Kita-Plätze benötigt werden. „Und es geht um einen nachhaltigen Bau.“ Das bekräftigte Phillip Passeyer, „zumal es von der Fläche her eher um einen Neubau mit altem Anbau geht“. Hella Kling forderte Vertrauen in die Verwaltung ein, „es ist schließlich nicht der erste Kindergarten, der hier gebaut wird“. Ulf Kehlert erinnerte, dass die Entscheidungen in allen Ausschusssitzungen einstimmig gefallen seien. Bei einer Enthaltung von Tanja Caesar bewilligte der Rat den Haushaltsplan inklusive der etwa 9 Millionen Euro für die Kita-Anbauten.

Wolfsburg kündigt den Vertrag fürs Service-Center

Der Etat enthielt bei den aktuellen Veränderungen auch 45 000 Euro für eine neue Stelle. „Die Stadt Wolfsburg hat uns das Service-Center gekündigt“, erklärte Gaus und ergänzte auf Nachfrage: „Sie kommen nicht mehr nach bei der Bewältigung der Anrufe.“ Deshalb sei außer der Samtgemeinde Isenbüttel auch den Samtgemeinden Meinersen und Hankensbüttel gekündigt worden. „Dem Geld für diese Stelle stehen 35 000 Euro Einsparung für den Vertrag mit dem Service-Center gegenüber.“

Weitere Themen im Samtgemeinderat Ratsvorsitzender Rolf Schliephacke hatte die Sitzung des Isenbütteler Samtgemeinderats mit einem Hinweis auf den Tag zum Gedenken an die Opfer des Holocaust eröffnet. „Zeitzeugen gibt es bald nicht mehr, und dann sind wir gefragt“, sagte er. „Wir müssen die Demokratie verteidigen.“ Ohne Diskussion wurden die Jahresabschlüsse von 2014 und 2015 beschlossen und der damalige Samtgemeindebürgermeister Hans Friedrich Metzlaff entlastet, „die nächsten Jahresabschlüsse sind bereits beim Landkreis zur Prüfung“, berichtete Kämmerer Jürgen Wisch. Der Samtgemeinderat nahm zwei Spenden an, eine vom Förderverein der Grundschule Isenbüttel in Höhe von 6134 Euro für die Boulderwand, eine von der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg über 5000 Euro als Preisgeld für die Realschule Calberlah. Einstimmig beschloss der Rat die Änderung der Hauptsatzung. Dabei ging es um die Möglichkeit, einen dritten stellvertretenden Samtgemeindebürgermeister zu wählen, außerdem soll auch die Information der Bürger auf digitalem Weg auf der Homepage der Samtgemeinde und im elektronischen Amtsblatt ausreichen, um manche Dinge in Kraft zu setzen. Horst-Dieter Hellwig (UWG) fragte nach, ob zeitnah ein dritter Stellvertreter eingesetzt werden soll. „Nein, wir wollten nur die rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, wenn wir die Hauptsatzung schon mal anpacken“, erklärte Samtgemeindebürgermeister Jannis Gaus.

Marike Bebnowski als ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde soll eine Stellvertreterin bekommen. Bianca Mink, der Politik bereits als frühere Ratsvorsitzende bekannt, hatte sich beworben und wurde auch einstimmig gewählt. Sonja Pauleweit (Grüne) merkte kritisch an, dass die Gleichstellungsbeauftragte noch an keiner Ratssitzung teilgenommen habe. Das soll künftig anders werden, teilte Gaus mit – allerdings sei Marike Bebnowski an diesem Tag gesundheitlich verhindert gewesen.

Von Christina Rudert