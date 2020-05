Drehtermin beim NDR: Pfote sucht Körbchen

Ribbesbüttel

Ob die Mischlingsrüden Memphis und Marlon oder die sanfte Hündin Lucy schon aufgeregt sind, steht derzeit nicht fest. Wohl aber, dass Stefanie Söchtig, Tierheimleiterin in Ribbesbüttel und Mitarbeiterin Kim Zilewitsch mit den drei Vierbeinern auf Tour gehen. Sie fahren am Freitag zum großen Dreh. In Hamburg stehen die Zwei- und Vierbeiner aus Ribbesbüttel vor den NDR-Kameras. Sie agieren als Fernsehstars in dem Beitrag „ Pfote sucht Körbchen“. Und der wird bereits am Sonntag, 31. Mai, ausgestrahlt – im NDR-Tiermagazin ab 15.30 Uhr.

„Der NDR hat bei Tierheimen im Norddeutschen Raum angefragt, ob sie an einer von insgesamt sechs Aufzeichnungen teilnehmen wollen“, erläutert Stefanie Söchtig. Unter dem Thema „ Pfote sucht Körbchen“ werden laut Söchtig in den Beiträgen Tiere vorgestellt, die ein neues Zuhause suchen. „Wir haben uns entschlossen, dabei mitzuwirken“, teilt sie weiterhin mit. Die Entscheidung fiel prompt. Und ein fünfköpfiges tierisch-menschliches Team macht sich nun am kommenden Freitag auf, um vor laufender NDR-Kamera zu agieren.

Moderatorin Vanessa Kossen

Es bestand laut Stefanie Söchtig auch die Möglichkeit, selbst ein Video zu drehen und es beim NDR einzureichen. In Ribbesbüttel entschieden sich Tierheimleiterin und Mitarbeiterin aber für einen Drehtermin bei den Profis in der Nähe von Hamburg. Dabei war das Tierheim laut Söchtig im Vorfeld gebeten worden, fünf Hunde für den Dreh vorzuschlagen. „Drei davon nehmen wir nun mit nach Hamburg.“ Dort wird Moderatorin Vanessa Kossen die Vierbeiner vor laufender Kamera vorstellen.

Auf große Fernsehtour geht jetzt der Mischlingsrüde Memphis. Er ist 66 Zentimeter groß, wiegt 41 Kilogramm. „ Memphis lebt seit März 2020 bei uns im Tierheim, da sich die Lebensumstände seiner Besitzerin drastisch verändert haben und sowohl Memphis als auch seine Hundefreundin Sina dadurch ihr Zuhause verlassen mussten“, nennt Söchtig Details aus Memphis Steckbrief. Sie beschreibt ihn als „großen freundlichen Hundesenior, der durchaus auch seinen eigenen Kopf hat. „Für Memphis suchen wir ein Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen, die dem großen Rüden mit dem sanften Blick ein Zuhause schenken, in dem den Rest seines Lebens verbringen darf.“

Freundliche Lucy

Auch Lucy ist dabei. Die Hündin stammt laut Stefanie Söchtig ursprünglich aus Polen und wurde von einem anderen Verein nach Deutschland vermittelt. „Nach nur einer Woche im neuen Zuhause musste sie wieder weg und wurde ins Ribbesbütteler Tierheim gebracht“, berichtet sie weiter. „Wir wissen, dass sie eine freundliche Hündin ist, wenn man ihr einfach Zeit, Geduld und Empathie entgegen bringt“, informiert die Tierheimchefin. Für Lucy suchen die Tierheim-Aktiven ein ruhiges Zuhause bei lieben Menschen, die erst einmal nichts von ihr erwarten und ihr ausreichend Zeit lassen, anzukommen.

Auch Marlon steht vor der Kamera. Marlon lebt seit Mai 2020 im Tierheim. Der freundliche, junge Rüde hat sich schnell eingelebt und begegnet den Mitarbeitern freundlich und aufgeschlossen. Bei fremden Menschen zeigt er sich laut Stefanie Söchtig anfangs etwas schüchtern, taut aber schnell auf, wenn er merkt, dass ihm niemand etwas Böses will. Marlon hat vermutlich noch nicht viel von der Welt gesehen. „Neue Eindrücke verunsichern ihn erstmal, aber er ist neugierig genug, sich damit auseinander zu setzen und zu lernen.“ Das Laufen an der Leine muss Marlon noch lernen. Mit seinen Artgenossen ist er laut Stefanie Söchtig verträglich.

Von Hilke Kottlick