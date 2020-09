Rötgesbüttel/Ribbesbüttel

Insgesamt 23 öffentliche Projekte umfasst der Erneuerungsplan für die Dorfregion Ribbesbüttel-Rötgesbüttel. Doch darüber hinaus lebt das Förderprogramm wesentlich von den privaten Vorhaben der Einwohner beider Gemeinden. Das verdeutlichten Monika Traub und Jacqueline Besener bei einer Bürgerversammlung.

Planerin Traub skizzierte den bisherigen Verlauf der Dorferneuerung. Im Juli 2019 legte man los, im August bildete man Arbeitskreise. Die Ergebnisse legten die Arbeitskreise den Räten beider Gemeinden vor. Und nachdem jetzt auch das Amt für regionale Landesentwicklung sein Okay gegeben hatte, „haben wir die Grundlage geschaffen, um Fördermittel zu beantragen“, sagte Traub. Und zwar für vorerst 23 Projekte bis zunächst 2026. Die Projekte habe man in drei Kategorien unterteilt: kurz-. mittel- und langfristig realisierbar. Veränderungen seien aber möglich, etwa wenn der Bau der Ortsumgehung der Bundesstraße 4 überraschend vorgezogen würde, erläuterte Traub. Und die Förderbedingungen seien „so gut wie nie“.

Anzeige

Auch Privatpersonen können Fördermittel beantragen

Zu den Projekten, die in Rötgesbüttel mit bis zu 73- und in Ribbesbüttel mit bis zu 63-prozentigem Zuschuss – maximal jedoch mit jeweils 500.000 Euro – gefördert werden, zählt die Aufwertung der kirchlichen Einrichtungen und Außenanlagen in beiden Orten. In Ribbesbüttel kommen etwa die Erneuerung der Heerstraße, die Verkehrsberuhigung der Peiner Landstraße und die Schaffung eines Gemeindehauses hinzu, in Vollbüttel die Anlage einer Spiel- und Freizeitfläche sowie in Rötgesbüttel die Schaffung eines neuen Dorfzentrums, die Neugestaltung des Festplatzes und die Schaffung eines zentralen Aufenthaltsbereiches. Die Samtgemeinden Isenbüttel und Papenteich sowie die Kirchengemeinde Ribbesbüttel-Rötgesbüttel können ebenfalls förderfähige Projekte anschieben.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Auch Privatpersonen können Fördermittel beantragen. Für ihre Vorhaben liege die Förderquote bei 30 Prozent, sagte Traub. In der Regel würden bis zu 50.000 Euro pro Objekt gezahlt, bei Revitalisierungen bis zu 100.000 und bei Umnutzungen sogar bis zu 150.000 Euro. Das Förderprogramm möchte helfen, dass nicht immer mehr neue Baugebiete am Dorfrand ausgewiesen werden, während dem Dorfkern Leerstand und Verfall drohen. Daher werden bevorzugt Projekte gefördert, die alte Bausubstanz erhalten, Leerstand beseitigen, das Ortsbild aufwerten und ortsbildprägenden Charakter besitzen. Ebenfalls erwünscht ist, was zur dörflichen Entwicklung beiträgt – etwa in den Bereichen Tourismus, Kultur, Inklusion, Infrastruktur und Dorfgemeinschaft – oder dem Klimaschutz dient.

Die Anträge sind laut Planungsbüro einfach gehalten

„Stichtag für Förderanträge ist immer am 15. September, nur 2020 wegen der Pandemie ausnahmsweise am 15. Oktober“, sagte Besener. Wer in einer Saison leer ausgeht, kann den Antrag im Folgejahr erneut stellen. Wichtig ist nur: „Niemals vor Erhalt des Bewilligungsbescheides mit dem Bau beginnen“, betonte Besener. Sonst gilt die Maßnahme nicht mehr als förderfähig. Beim Antrag selbst unterstützt das Planungsbüro Warnecke, obgleich „die wirklich sehr einfach gehalten sind. Da sind vor allem Landwirte anderes gewohnt“, sagte Traub.

Von Ron Niebuhr