Riecht das Katzenklo? Sind die Augen klar? Ist das Fell gepflegt? Zeigt sich ein vorher zugängliches Kätzchen jetzt auffällig ängstlich? Solche und ähnliche Fragen gilt es zu beantworten – „zum Wohl der Tiere“, sagt Stefanie Söchtig, Chefin im Tierschutzzentrum Ribbesbüttel. Um das neue Zuhaus vermittelter Katzen zu checken, bedarf es ehrenamtlicher Mitarbeiter. Und die werden zurzeit händeringend gesucht.

Umstände im neuen Zuhause prüfen

Etliche Hunde, rund 400 Katzen, darüber hinaus auch einige Kleintiere wie Kaninchen und Meerschweinchen vermittelt das Tierschutzzentrum jährlich. Das Tierheim-Team freut sich für jedes Tier, das ein neues Zuhause findet. Anliegen der Besatzung ist es bei der Vermittlung aber auch, dass es den Katzen wirklich gut geht. Deshalb gibt es die Kontrollen – für Hunde steht laut Söchtig eine Vor- und Nachkontrolle der neuen Besitzer an. Bei Katzen gibt es dagegen anfangs mündliche Auskünfte, später folgt laut Söchtig dann auch eine Nachkontrolle der Unterkunft.

Derzeit macht sich Söchtig zufolge Mitarbeitern Kirsten Wittenberg allein mit einer ehrenamtlichen Kontrolleurin auf den Weg, um Mietz und Mautz im neuen Zuhause zu besuchen und die Umstände zu prüfen. Eine Riesen-Aufgabe bei der Vielzahl der vermittelten Katzen. „Deshalb suchen wir dringend ehrenamtliche Helfer, die gut mit Menschen umgehen können, sich ein wenig mit Katzen auskennen und die erkennen, ob es den vermittelten kleinen Tigern auch gut geht.“

Einen alten Hasen bei der Nachkontrolle begleiten

Die Termine der Besuche im neuen Zuhause der Katzen könnten die Kontrolleure laut Söchtig selbst mit den frisch gebackenen Katzen-Besitzern abstimmen. Sind sie anfangs noch etwas unsicher, können sie Söchtig zufolge auch erst einmal „einen alten Hasen bei der Nachkontrolle begleiten“. Optimal ist es der Tierheim-Chefin zufolge, wenn sich dabei herausstellt, dass alles okay ist. Entsteht vor Ort jedoch der Eindruck, dass es an Sauberkeit und Pflege mangelt, dann ist es auch schon mal vorgekommen, dass die Katze wieder abgegeben werden musste. Das ist jedoch laut Söchtig höchst selten der Fall. Zumeist stellt sich heraus, dass es Mietze gut geht. Im Sinne der Tiere ist die Kontrolle wichtig. Deshalb richtet Söchtig ihren Appell an Tierfreunde, sich als ehrenamtliche Kontrolleure am Tierschutz zu beteiligen.

Auskünfte erhalten interessierte Kontrolleure unter info@tierschutzgifhorn.de oder telefonisch unter der Nummer (0 53 74) 44 34 jeden Montag bis Freitag von 10 bis 11 Uhr und jeden Montag, Dienstag und Freitag von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr.

Von Hilke Kottlick