Ribbesbüttel: Warum ein Audi ein eigenes Instagram-Profil hat

Ribbesbüttel

Guck mal, wer da postet: Instagram macht’s möglich. Hier hat ein besonderes Auto aus dem Landkreis Gifhorn einen eigenen Account. Die Geschichte dahinter und die rasant wachsende Fan-Gemeinde erklärt Kim Denise Wedde aus Ribbesbüttel.

Kim ist 24 Jahre jung, ein eigener Instagram-Account in dem Alter ist da fast Standard. Vor einigen Jahren meldete sie sich bei der Online-Plattform mal an, dann wieder ab. Seit gut zwei Jahren ist sie wieder rege dabei. Angemeldet ist sie unter dem Pseudonym @princess_kim_. Warum gerade dieser Name? „Das weiß ich heute gar nicht mehr“, sagt sie lachend. Auf jeden Fall ging es los, wie es bei jungen Leuten heute so üblich ist – mit dem per Smartphone gemachten Selfie. Bis sie eines Tages mal Bilder von sich verschenken wollte und einen Profis Fotos machen ließ. Die kommen bei den Followern gut an. Irgendwann war klar, dass nur noch Profi-Bilder auf ihren persönlichen Account gelangen. Das kommt im Netz mega an. Inzwischen hat Kim 11 000 Follower.

Bei einer Pause reißt es ab

Laut statistischer Auswertung von Instagram sind 72 Prozent der Fans Männer, die meisten davon sind zwischen 18 und 34 Jahren alt. Nur einen geringen Prozentsatz davon kennt sie. Die meisten belassen es beim kurzen, neutralen Kommentieren eines Fotos oder Beitrages – „ganz okay“, sagt Kim, die darauf bedacht ist, keine privaten Details auf Instagram zu verbreiten. Follower zu sammeln und dann einmal damit Geld zu verdienen, „das ist nicht meine Absicht“, sagt sie entschieden. So ab 50 000 Followern ist ein Influencer für Firmen lukrativ, denn in kürzester Zeit kann der ein Produkt präsentieren und damit viele erreichen. Das würde bedeuten, dass Kim neben ihrem Beruf als Bürokauffrau und ihrem Hobby Pferde täglich mehrfach posten müsste. „Macht man eine kleine Pause, reißt es schon mal ab.“ Und dann vibriert mal wieder ihr Handy auf dem Tisch. Sie lächelt. „So geht das ständig.“ Und damit sind wir schon bei @static_a1_. Unter dem Namen hegt und pflegt die 24-Jährige nämlich ihren zweiten Instagram-Account, eigens angelegt für ihr Auto, einen Audi A 1 in Pythongelb.

Instagram: So funktioniert’s Instagram kurz erklärt für jene, die es nicht kennen: Instagram ist ein Onlinedienst, der zu Facebook gehört. Auf dieser Plattform teilen vorwiegend jüngere Nutzer Fotos und Videos, die nachdem sie hochgeladen sind, von anderen Nutzern kommentiert und weiter geleitet werden können. Die Zahl der Nutzer ist weltweit von einer Million in 2010 auf eine Milliarde im Juni 2018 gestiegen. Inzwischen wird die Plattform auch kommerziell stark genutzt, weil sich in Sekundenschnelle Fotos und Beiträge verbreiten lassen. Wer über seinen Account viele Anhänger – so genannte Follower – hat, wird zum Influencer, der damit dann sogar Geld verdienen kann.

Kim ist Tuning-Fan, liebt seit jeher schön aufbereitete Autos, das liegt in den Genen. Ihr Vater hat einen Kfz-Betrieb. Als sie ihren Golf 6 Tdi fuhr, erhielt sie Nachrichten wie „Habe Dich gesehen, cooles Auto“. So kam der Entschluss, dem nächsten Wunschauto einen eigenen Instagram-Account zu widmen. Der hat in der Instagram-Gemeinde wie ein Blitz eingeschlagen. 20 bis 30 Nachrichten der nun schon fast 5200 Follower trudeln jeden Tag ein. Weil sie mit dem auf Autos spezialisierten Fotografen Jan Scheller etwa wöchentlich Fotoshootings mit dem Auto macht, gibt es sogar etliche Fans, die diese Fotos herunterladen und als Hintergrundbild für ihr Smartphone nehmen. Ständig suchen Kim und der Fotograf neue Locations, um den Audi in Szene zu setzen.

Frau und Autos

Wie lässt sich der schnelle Erfolg des Auto-Profils erklären? „Frau und Autos – das ist sehr selten“, meint Kim. Die Fangemeinde ständig mit neuen Fotos oder Storys am Ball zu halten, kostet viel Zeit und nervt auch manchmal ihre Lieben. Aber Kim kennt da kein Pardon. „Ich mache auf jeden Fall weiter.“

Von Andrea Posselt