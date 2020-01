Neuer Familienkalender für ganz Ribbesbüttel

Ribbesbüttel

Der Verein Im Dorfleben Ribbesbüttel bringt in Zusammenarbeit mit den hiesigen Vereinen für 2020 erstmals einen Familienkalender heraus. Neben praktischen Spalten für jedes Familienmitglied sind auch sämtliche Veranstaltungstermine in der Gemeinde sowie die Abfuhrtermine der Müllabfuhr verzeichnet. Kernstück ist die Vorstellung der einzelnen Vereine, der Kirchengemeinde sowie der Feuerwehr mit Text und Bildern. Andreas Guth hat viel Zeit in das Einpflegen der Daten und das Layout investiert, Gewerbetreibende haben die Herstellung der 900 Exemplare mit Spenden unterstützt. Den Kalender mit Spiralbindung und im Format Din A 3 haben ehrenamtliche Helfer an jeden Haushalt kostenlos verteilt. Sollte einem Haushalt kein Kalender zugegangen sein, sind Exemplare im Gemeindebüro erhältlich.

Von unserer Redaktion