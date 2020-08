Ribbesbüttel

„Er ist so ein guter Kerl“, sagt Stefanie Söchtig. Die Chefin im Tierschutzzentrum in Ribbesbüttel meint Memphis. Sie hofft darauf, dass sich endlich jemand findet, der dem freundlichen Hund ein passendes Zuhause bieten kann. „Seit März lebt Memphis bei uns im Tierheim“, berichtet Söchtig vom Schicksal des großen Hundeseniors. Die Lebensumstände seiner Besitzerin hatten sich Söchtig zufolge drastisch verändert und sowohl Memphis als auch seine Hundefreundin Sina mussten deshalb ihr Zuhause verlassen.

Memphis ist freundlich, hat aber durchaus einen eigenen Kopf

Memphis ist laut Söchtig zwar freundlich, hat aber durchaus einen eigenen Kopf. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass in seiner Ahnentafel einmal ein Kangal, ein Anatolischer Hirtenhund mit gemischt hat“, meint sie. Memphis ist ein lieber Kerl, aber das Leben im Tierheim und speziell das Gebell der anderen Hunde in den Nachbarzwingern macht ihm der Tierheimleiterin zufolge ordentlich zu schaffen. „Er möchte nach dem Freigang immer nur ungern in seinen Zwinger zurück“, wissen die Mitarbeiter. Viel lieber würde er auf dem Hof bleiben und alles im Blick behalten und seinen Bezugspersonen nahe sein. Denn er liebt es zu kuscheln und freut sich über Zuwendung und Aufmerksamkeit.

Gesucht wird ein Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen

„Für Memphis suchen wir ein Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen, in dem er den Rest seines Lebens verbringen darf. Über eine freundliche Hündin an seiner Seite würde sich Memphis sicher freuen, andere Rüden sollten nicht im Haushalt leben. Memphis ist neun Jahre alt, 66 Zentimeter groß und er wiegt 41 Kilogramm. Er ist freundlich, verspielt und menschenbezogen, eigenständig, verträglich mit Hündinnen, und er kennt die Leine.

Weitere Details im Tierschutzzentrum unter Tel. (0 53 74) 44 34, Montag bis Freitag von 10 bis 11 Uhr und Montag, Dienstag und Freitag von 14.30 bis 15.30 Uhr.

