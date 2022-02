Ribbesbüttel

„Für Ribbesbüttel dürfte das einmalig sein, vielleicht sogar für den ganzen Landkreis“, freut sich Sarah Vollmerhausen, Geschäftsführerin von „Ilios – Betreuung mit Herz“. Für den 25. Juni plant sie einen riesigen Familientag auf dem Sportplatz. Der Abschluss ist ein Konzert der Superlative.

Ticket-Erlös geht ans Kinderhospiz

Ab 18 Uhr treten Schlagergrößen wie Bernhard Brink, Axel Fischer, Claudia Jung, Christin Stark, De Lancaster, Vamos, Olaf Henning, Allessa, Die Dorfrocker und Anita und Alexandra Hoffmann live auf. Kurt Kokus, ehemaliger Manager von Jürgen Drews, moderiert den Abend. Der Erlös des Ticketverkaufs geht ans Kinderhospiz Löwenherz in Braunschweig.

Wie das Sarah Vollmerhausen gelang? 2021 kam der glühende Schlagerfan im VIP-Bereich mit Schlager-Legende Bernhard Brink ins Gespräch. Dabei äußerte sie auch, wie sehr ihr am Herzen liegt, ihrer Mitarbeiterschaft mit einem Weihnachtsfest und einem Überraschungsauftritt des Schlagerstars Danke fürs Durchhalten in der Corona-Zeit zu sagen.

Alle Stars tragen das Anliegen von Ilios mit

Den Wunsch machte Brink wahr. „Das ist eingeschlagen wie eine Bombe“, erinnert sich die Geschäftsführerin – und träumte gleich weiter. Ein Sommerfest schwebte ihr vor, wieder mit einem Brink-Auftritt. Doch der dachte gleich größer und regte an, noch weitere Kollegen anzufragen. Lange bitten musste Sarah Vollmerhagen beim jeweiligen Management nicht.

Mit jedem Star sprach sie auch darüber, wie wichtig ihr die Arbeit für Hilfebedürftige und Senioren ist. Und dass die Kleinsten im Zuge der Pandemie in Vergessenheit geraten seien. Daher auch die Spende ans Kinderhospiz. Verdienen werde sie an dem Event nichts. „Ich möchte vielmehr allen ein Lächeln ins Licht zaubern, einfach Freude machen.“

Den ganzen Tag lang soll endlich wieder Spaß regieren. „Ich freue mich mega drauf“, sagt Sarah Vollmerhausen. Zum Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Tombola und Vorführungen gehören auch Auftritte der Grundschule Ribbesbüttel, der Musikzug Hillerse spielt unter anderem auf.

6000 Konzert-Besucher erlaubt

Der Familientag mündet ab 18 Uhr in dem Live-Konzert. 6000 Menschen können auch unter Einhaltung von Corona-Regeln dabei sein. So kommt man an Tickets: Online unter https://www.ilios-betreuung.de/sommerfest/ bestellen. Zugestellt werden sie nach vorheriger Bezahlung. Eine Karte kostet 39 Euro plus 4,90 Euro Versandkosten. Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, Kontoinhaberin: Sarah Vollmerhausen, IBAN: DE07 2695 1311 0162 3151 05, BIC: NOLADE21GFW.

Von Andrea Posselt