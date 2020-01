Rottöne für neue Dächer im Dorfkern erlaubt

Ribbesbüttel

Tief in die Farbenlehre ist Ribbesbüttel Bauausschuss in seiner Sitzung am Donnerstagabend eingetaucht. Anlass dazu gab der Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan „Dorfstraße“. Denn der soll unter anderem auch die Farbe von Dacheindeckung und Fassaden regeln.

Ausschussvorsitzender Michael Kraft schlug zunächst vor, derartige Details im interfraktionellen Gespräch zu klären: „Es führt einfach zu weit, so etwas im Ausschuss zu beraten“, sagte er. Dem widersprach Ulf Kehlert: „Wer, wenn nicht der Fachausschuss, ist dafür zuständig, solche Fragen zu beantworten?“ So blätterten alle fleißig in den ihren Sitzungsunterlagen beigefügten Farbtabellen und versuchten jene Töne herauszupicken, die am ehesten in den alten Dorfkern passen: Vielleicht alles zwischen erdbeer- und korallenrot? Oder doch eher zwischen feuer- und rubinrot?

Keine schwarzen Dächer mehr

Für den Vorsitzenden war zumindest eines ziemlich schnell klar: „Wir möchten da keine weiteren schwarzen Dächer. Sonst haben wir irgendwann auch gelbe, grüne und blaue“, fürchtete er, dass künftige Bauherrn allzu kreativen Umgang mit Farbeimern pflegen könnten. Kraft empfahl daher, sich an Wasbüttel zu orientieren. Dort hatte man in einem ähnlichen Planverfahren feuerrot, kaminrot, braunrot und rotbraun als Ziegelfarben fürs Dach erlaubt. Christian Wrede ( CDU) war das zu eng gefasst – auch im Hinblick darauf, dass man bei den Fassaden wohl ebenso verfahren wolle: „Ich habe ein Problem damit, Bauherrn in Gestaltungsfragen dermaßen einzuschränken. Ribbesbüttel ist doch kein Museumsdorf.“ Auch ständen schon gelb und weiß geklinkerte Häuser entlang der Dorfstraße.

Dem pflichtete Andreas Guth ( SPD) bei: „Wir haben es verpennt, uns rechtzeitig darum zu kümmern. Und jetzt schießen wir für zwei bis drei freie Bauplätze völlig übers Ziel hinaus.“ Darauf erwiderte Kraft, dass die für einen zunächst kleinen Geltungsbereich gefassten Auflagen später auch in den neuen B-Plan „Alter Ortskern“ einfließen sollen. Stefan Löbbecke ( CDU) erklärte, dass es ihm wichtig sei, dass Dorfbild zu bewahren. Oder zumindest das, was davon übrig ist. „Denn im Grunde sind wir damit 30 Jahre zu spät dran“, verwies Bürgermeister Hans-Werner Buske darauf, dass das neue Mehrfamilienhaus gegenüber der Grundschule nur das jüngste und wohl auch markanteste Beispiel einer langen gestalterischen Fehlentwicklung an der Dorfstraße sei.

Farben wie in Wasbüttel

Letztlich einigte sich der Ausschuss darauf, die Wasbütteler Farbtöne inklusive der Zwischentöne zu erlauben. Zudem soll es möglich sein, im Geltungsbereich landwirtschaftliche Betriebe zu führen. „Es wäre ja lobenswert, wenn dort ein Bauernhof entstehen würde. So etwas gehört einfach in ein Dorf“, sagte Planer Hermann Schütz. Auch Einzelhandel und Gastgewerbe schließt man nicht aus. Die Grundstücke sollen 750 Quadratmeter groß sein, maximal 40 Prozent dürfen bebaut werden – und zwar nur mit Einzel- oder Doppelhäusern. Die Baugrenze beträgt drei Meter.

Bürgermeister Buske berichtete von Vandalismus. Beschädigt oder zerstört wurden unter anderem Straßenlaternen und Buswartehäuschen. „Die Verursacher sind unbekannt. Auf den Kosten bleibt die Gemeinde sitzen“, sagte er. Die Ribbesbütteler und Klein Vollbütteler sollten stärker Interesse am Ausbau des Glasfasernetzes bekunden. Vorbildlich sei hier Warmbüttel: „Sieben von acht Haushalten wollen es. Das ist eine Traumquote von 87,5 Prozent“, lobte Buske. Kreisweit müsse man 40 Prozent erreichen, „sonst war es das für uns alle erstmal mit schnellem Internet.“ Mit der Kirchengemeinde habe man sich geeinigt, „dass die Alte Schule vorerst ihr Eigentum bleibt und auf keinen Fall in die Hände Dritter kommen darf“, erklärte Buske. Sonst bestehe das Risiko, dass das historische Gebäude einem Neubau weichen muss.

Von Ron Niebuhr