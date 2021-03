Das Tierschutzzentrum in Ribbesbüttel ist coronabedingt geschlossen. Fundtiere können aber abgegeben werden. In diesem Fall ist ein telefonischer Kontakt erwünscht unter der Notrufnummer (0 53 74) 9 31 10 45. Und wer sich für eins der Tiere im Heim interessiert oder eines der Meerschweinchen aufnehmen möchte, meldet sich für einen Termin zum Kennenlernen unter Tel. (0 53 74) 44 34 oder per Mail an info@tierschutzgifhorn.de.