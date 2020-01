Handwerk und Achtsamkeit – das haben die Landfrauen vor

Ribbesbüttel

Der Landfrauenverein (LFV) Ribbesbüttel stellt nach einem aktiven Jahr 2019 jetzt das Programm für 2020 bereit. Das neu Programm bietet viele verschiedene Kurse mit interessanten Themen. Die Landfrauen freuen sich auch über Gäste bei den Veranstaltungen. Los geht es aber erst einmal mit einer Formalie: Am Mittwoch, 15. Januar, findet von 19 bis 21.30 Uhr die Generalversammlung in der Sportstätte Ribbesbüttel statt.

Der Kursus „Das Karussell in meinem Kopf“ läuft am Mittwoch, 12. Februar, von 19 bis 21.30 Uhr in der Sportstätte. „Wie können wir achtsam mit unseren Gedanken umgehen“: Ratschläge gegen die Grübeleien gibt Kursleiterin Heidi Kraus-Frische. „Omas Hausmittel früher und heute“ heißt es am Mittwoch, 11. März, von 19 bis 21.30 Uhr. Welche alten Hausmittel sind heute noch nützlich und ratsam? Diese Frage beantwortet Referentin Renate Frank.

T-Shirts nähen und Infos zur Flüchtlingshilfe

Wer Interesse am Nähen hat, kann am Montag, 16. März, und am Montag, 23. März, jeweils von 17 bis 19.30 Uhr in die Sportstätte Ribbesbüttel kommen, um mit Angelika Schulz-Geloff T-Shirts für den Frühling zu nähen. Nächster Termin im Programm ist dann am Mittwoch, 15. April, von 17 bis 19.30 Uhr in der Sportstätte. Thema an diesem Tag sind der Weltladen und das Café Aller der Flüchtlingshilfe in Gifhorn. Referent ist Martin Wrasmann.

„Lust auf Brot, Brötchen und Knäckebrot?“ heißt es am Freitag, 15. Mai, von 15 bis 18 Uhr in Annettes Backstube in Ausbüttel. Hochwertige Brote ohne überflüssiger Zusätze – leichter zubereitet als gedacht – werden gebacken. Am Mittwoch, 7. Oktober, von 19 bis 21.30 Uhr referiert Ernst Meyer im Gemeindehaus Ribbesbüttel zum Thema „Von Danzing nach Masuren“. „Wie dem Stress begegnen?“: Anleitung zum Umgang mit Stress gibt es von Heidrun Tietge am Mittwoch, 11. November, in der Sportstätte von 19 bis 20.30 Uhr.

Zwei Seminare in der Vorweihnachtszeit

„Tannengrün und Lichterglanz“ ist das Thema am Donnerstag, 19. November, von 16 bis 20 Uhr im Raiffeisengebäude Vollbüttel mit Kursleiterin Betti Neuwirth. Und am Mittwoch, 9. Dezember, von 19 bis 21.30 Uhr findet die letzte Versammlung des Jahres statt. „O, du fröhliche...“ ist das Thema mit Referent Michael Bausmann in der Sportstätte Ribbesbüttel.

Weitere Informationen zu den Kursen und Seminaren sowie zu den Anmeldungen gibt es im Internet unter www.landfrauenribbesbuettel.jimdo.com.

