Ribbesbüttel

„Es gibt diese Tage, an denen man einfach nur sprachlos und entsetzt ist...“: Als eine Mitarbeiterin des Tierheims in Ribbesbüttel am Montag in aller Frühe ihren Dienst antrat, saß am Zaun festgebunden ein kleiner Yorkshire-Terrier, neben ihm zwei gelbe Säcke voller Leckerli und anderem Zubehör. Tierheimleiterin Stefanie Söchtig ist empört: „Da fragt man sich wirklich, was in manchen Menschen vorgeht. Wie feige und gemein ist das!“ Dass jemand in eine Notsituation gerät und sich von seinem Tier trennen muss, sei durchaus zu verstehen, aber „warum kann man uns dann nicht einfach um Hilfe bitten?“ Es gehe immer darum, zum Wohl des Tieres eine Lösung zu finden.

Die Tierärztin hat den kleinen Yorkie-Rüden sofort untersucht

Der kleine Yorkie-Rüde, geschätztes Alter etwa fünf bis sechs Jahre, wurde direkt der Tierärztin des Tierschutzvereins vorgestellt, da die Mitarbeiter des Tierheims den Eindruck hatten, dass er nicht ganz gesund ist. Das Blutergebnis steht noch aus. Noch ist der Kleine sehr verunsichert, denn er wurde von dem Menschen, dem er vertraut hat, im Stich gelassen. Nun tun die Mitarbeiter des Tierheims alles, damit er sich schnell akklimatisiert und wieder zur Ruhe kommt.

Anzeige

Stefanie Söchtig weist darauf hin, dass das Aussetzen eines Tieres nach Paragraf 3 des Tierschutzgesetzes verboten ist und empfindliche Geldbußen nach sich ziehen kann. Wer das Tier kennt und Hinweise geben kann, wer den Hund ausgesetzt haben könnte, wird gebeten, sich telefonisch unter (0 53 74) 44 34 oder per Mail an info@tierschutzgifhorn.de zu melden.

Lesen Sie auch:

Von der AZ-Redaktion