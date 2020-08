Ribbesbüttel/Müden

Aufgeregt kommt Chico angerannt. Der kleine zweijährige Rüde gibt mächtig Gas. „Er stammt aus dem spanischen Tierschutz“, erläutert Ralf Kaschewski. Gemeinsam mit Kirsten Wiechmann versucht er Chico zu bremsen. Geht nicht, der temperamentvolle Spanier düst durch den Garten, gelegen auf einem Hang-Grundstück im Nurda-Gebiet in Müden. Der 55-jährige Kaschewski zieht den Teil eines Steckzauns aus dem Boden. Der Garten wird damit in zwei Bereiche eingeteilt – „zum Schutz für Winnie“, erklärt er. Und dieser kleine Kerl betritt jetzt die Bühne. Neugierig nähert er sich und rudert dabei mit staksigen Schritten den Weg entlang – die schwere Operation am Halswirbel fordert ihren Tribut.

Der kleine Hund muss Muskeln aufbauen und zunehmen

Jetzt muss er Muskeln aufbauen und richtig laufen lernen: Eine schwere Operation und fünf Wochen Schonung in einer Hundebox liegen hinter dem kleinen Winnie. Quelle: Hilke Kottlick

„Winnie musste sich nach der OP schonen und fünf Wochen in der Box bleiben“, erklärt die 47-jährige Wiechmann. Das bedeutet jetzt für den kleinen Hund, dass er Muskeln aufbauen und an Gewicht zulegen muss. Parallel sorgen Kaschewski und Wiechmann dafür, dass der junge Rüde – er wird laut Einschätzung von Tierheimchefin Stefanie Söchtig im Dezember ein Jahr alt – vorerst einmal wöchentlich eine Physiotherapie erhält und Muskulatur auf dem Laufband aufbaut.

Kaschewski und Wiechmann blicken zurück auf die Anfänge mit Winnie. „Wir haben ihn auf der Homepage des Tierschutzzentrums Ribbesbüttel entdeckt.“ Die beiden Tierfreunde boten sich als Pflegestelle für den winzigen Hund an, der an der Christinenstift-Kreuzung vor Gifhorn ausgesetzt wurde, dort von beherzten Leuten aufgegriffen und ins Tierheim nach Ribbesbüttel gebracht worden war. Alles ging gut. Dann wurde Winnie krank, schrie vor Schmerzen, kam in die Tierärztliche Hochschule Hannover und konnte dort – finanziert dank großzügiger Spenden – erfolgreich operiert werden.

Zur Schonung einen fünfwöchigen Boxenstopp einlegen

Eine Woche später wurde er entlassen, musste aber zur Schonung einen fünfwöchigen Boxenstopp einlegen, im Büro von Tierheim-Chefin Söchtig. Nur ganz kurze Gänge waren erlaubt. „Wir haben uns dann entschlossen, Winnie aufzunehmen“, erzählt Kaschewski. „Er war völlig fixiert auf die Tierheim-Besatzung, die den kleinen Kerl während der fünf Wochen umsorgt hat, und wir haben erst gedacht, dass er uns nicht leiden kann“, berichtet Wiechmann. Anlass für die beiden Müdener, den Kleinen zweimal wöchentlich zu besuchen, „damit er uns nicht vergisst“. Jetzt war es so weit – Winnie durfte umziehen in sein neues Zuhause. Und dort wartete nicht nur Mitbewohner und Kumpel Chico auf ihn, dort gibt es auch Wachteln, und die Katzen Leo und Elli gehören auch zur Familie.

Spendengeld für OP und Nachsorge Die Operation des Mischlingshundes Winnie war den Tierärzten zufolge mit 2500 bis 3000 Euro veranschlagt worden. Das Tierheim bat um Spenden mit riesiger Resonanz – es kamen 3379 Euro zusammen. Davon konnte nicht nur die OP bezahlt werden. Das Geld reicht auch aus, um die nötigen Reha-Behandlungen und das Training auf dem Laufband zu finanzieren.

Winnie wackelt jetzt fröhlich den Weg entlang. Unermüdlich ist er unterwegs. „Wenn ich ihn mit auf das Sofa nehme, dann ruht er sich mal aus“, berichtet die 47-Jährige auch bereits von gemeinsamen Spaziergängen mit beiden Hunden. „Winnie läuft dann hinter Chico her und orientiert sich an dem vierbeinigen Spanier.“ Kurze Strecken läuft der operierte Hund bereits. Ist der Weg zu lang, wird der kleine Vierbeiner getragen. Und auch das Laufen an der Leine muss er erst noch lernen. Aber das wird klappen, denn es ist offensichtlich – Winnie genießt das Leben in seiner neuen Familie.

Von Hilke Kottlick