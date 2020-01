Der neue Standort des Tierheims hat noch kein Baurecht

Ribbesbüttel

Vor knapp zwei Jahren ging es los, bei der Mitgliederversammlung des Tierschutzvereins Gifhorn und Umgebung wurde zum ersten Mal der Neubau eines Tierheims thematisiert. Nicht nur, weil der Platz nicht mehr ausreicht und einige Mankos mit dem Haus verbunden sind – beispielsweise fehlt eine ordentliche Katzenquarantäne –, sondern auch weil 2023 der Pachtvertrag ausläuft. Eine Fläche für den Neubau scheint es zu geben, aber Vereinsvorsitzende Gabriele Asseburg-Schwalki meint: „Das wird noch mindestens zwei Jahre dauern, bis der Bau realisiert werden kann.“

Großartiges Unterstützernetzwerk soll erhalten bleiben

Was das Grundstück angeht, „sind wir in vielversprechenden Gesprächen“, so Gabriele Asseburg-Schwalki. Wunsch war immer, möglichst in der Nähe zum jetzigen Tierheim einen Neubau errichten zu können, in einer Verwaltungsvorlage der Samtgemeinde Isenbüttel aus dem Sommer 2018 heißt es: „Durch den ortsnahen Neubau soll das großartige Unterstützernetzwerk, das sich die bisherigen Verantwortungsträger des Tierschutzvereines über Jahrzehnte aufgebaut haben, nach Möglichkeit erhalten werden, um auch in Zukunft hiervon zu profitieren.“ Und im Haushaltsplan für 2020 der Samtgemeinde Isenbüttel ist es so formuliert: „Für das Tierheim in Ribbesbüttel muss eine Standortlösung gefunden werden. Ein geeignetes Grundstück wird derzeit hinsichtlich der Schaffung von Baurecht geprüft und sollte, bei positivem Ergebnis, im Jahr 2021 vom Tierschutzverein gekauft werden.“ Sprich: Flächennutzungs- und Bebauungsplan müssen erstellt werden. Über die exakte Lage will die Vorsitzende im Moment noch nichts sagen, nur so viel: „Sie wäre gut für uns.“

Sechs Kommunen finanziell beteiligt

Im Tierheim werden Fundtiere aus den Samtgemeinden Isenbüttel, Meinersen, Papenteich und Wesendorf, aus der Gemeinde Sassenburg und der Stadt Gifhorn untergebracht. Entsprechend sind auch diese sechs Kommunen an der Finanzierung des Neubaus beteiligt, der Tierschutzverein plant aber auch, Eigenmittel einzubringen. Entsprechend kalkuliere man jetzt schon bei Neuanschaffungen, ob diese dann auch ins neue Domizil mitgenommen werden können und ob die Ausgaben wirklich notwendig seien oder man das Geld lieber für den Neubau und seine Einrichtung spare, so Asseburg-Schwalki.

Zeitnot sieht die Vereinsvorsitzende nicht. „Der Pachtvertrag läuft noch drei Jahre, und wir haben mit dem Vermieter gesprochen, dass er uns nicht vor die Tür setzen wird, sollte der Neubau dann noch nicht komplett fertig sein“, sagt Gabriele Asseburg-Schwalki.

Immer noch Katzenbabys im Tierheim Der Klimawandel macht sich auch in der Tierwelt bemerkbar, vermutet Gabriele Asseburg-Schwalki, Vorsitzende des Tierschutzvereins Gifhorn und Umgebung: „Wir haben noch nie so lange in den Winter hinein Katzenbabys gehabt“, berichtet sie. Im November sei noch mal ein ganzer Schwung gekommen, „die sind jetzt 14 Wochen alt und können abgegeben werden“. Dass zurzeit keine Katzen auf der Homepage des Tierschutzvereins stehen, hat nichts zu sagen: „Die sind aktuell noch in den Pflegestellen.“ Von den Kastrationsaktionen mitgebracht haben die Tierschützer auch halbwilde Katzen. „Am liebsten bringen wir sie nach der Kastration wieder dahin zurück, wo sie vorher gelebt haben, aber wenn derjenige, der sie gefüttert hat, stirbt oder krank wird, behalten wir sie natürlich“, sagt Gabriele Asseburg-Schwalki. Diese „Mäusefänger“ seien am schwierigsten zu vermitteln, „sie lassen sich halt nicht streicheln, und sobald Besucher herkommen, um sich die Tiere anzusehen, haben diese Katzen sich versteckt“. Sie hofft, einen Reiterhof oder eine ähnliche Einrichtung zu finden, die die Katzen nicht zum Streicheln, sondern für die Mäusejagd haben wollen. „Wenn die Tiere dann drei bis vier Wochen im Haus gehalten werden, lernen sie ihre Umgebung kennen und wissen, wo sie hingehören“ – andernfalls kämen sie in der Regel vom Freigang nicht wieder zurück. Mit den Kastrationsaktionen will der Verein auch im frisch gestarteten Jahr weiter machen, „da bleiben wir dran“. Wenn diese Aktionen nicht kontinuierlich fortgesetzt würden, „wären unsere Erfolge ziemlich schnell hinfällig“.

Von Christina Rudert