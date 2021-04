„Silent“ bedeutet soviel wie „Stille“. Ein passender Name für einen gehörlosen Kater. Die Tierschützer in Ribbesbüttel wollen den jetzt kastrierten und gechippten Stubentiger trotz seiner Behinderung in ein gutes Zuhause vermitteln. „An Menschen mit einem abgenetzten Balkon oder einem geschützten Garten-Gehege“, sagt Stefanie Söchtig, Chefin des Tierschutzzentrums. Sie weiß von „Silent“: „Taube Katzen sind sehr laut, sie hören sich ja selbst nicht.“ Genauso: „Sie brauchen viel Beschäftigung, und vielleicht sollte deshalb zu Kater „Silent“ eine Katzendame als „nettes Mädchen“ hinzu gesellt werden, an der sich der taube Kater orientieren kann.