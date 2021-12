Rechtzeitig zur Heizperiode: Edesbüttel ist ans Erdgasnetz angeschlossen

Edesbüttel

Die LSW Netz (LSW) hat erfolgreich die umfangreiche Netzerschließungsmaßnahme zur Erdgasversorgung von Edesbüttel abgeschlossen. Rechtzeitig zur Heizperiode konnten alle geplanten Hausanschlüsse an die moderne Infrastruktur angeschlossen werden. Als symbolisches Zeichen für die Inbetriebnahme des Erdgasnetzes zündete Calberlahs Bürgermeister Thomas Goltermann gemeinsam mit LSW-Geschäftsführerin Sybille Schönbach und Kerstin Schackel, LSW-Prokurist und verantwortlich für den Bereich Bau und Projekte, eine Gasfackel an.

Im Juni hatten die Arbeiten zum Anschluss von Edesbüttel an das öffentliche Erdgasnetz begonnen. Die Anbindung erfolgt über eine etwa 1,3 Kilometer lange Erdgastransportleitung von Allenbüttel nach Edesbüttel. Parallel dazu verlegte der Energieversorger auch auf der Hauptstrecke ein Leerrohrsystem für den Landkreis Gifhorn, um die Voraussetzung für eine mögliche Glasfaseranbindung zu schaffen. „Mit dem Ausbau der Versorgungsinfrastruktur ist Edesbüttel jetzt für Jahrzehnte zukunftsfähig aufgestellt“, stellte Goltermann fest. Der Ausbau käme zur rechten Zeit, da das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) die Erneuerung vieler veralteter Heizungsanlagen erfordere, da diese den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr entsprächen, so der Bürgermeister weiter.

„Die gute Zusammenarbeit von allen Beteiligten, Gemeinde, Bürger und LSW, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das Projekt letztlich auf gute Akzeptanz stieß und nun planmäßig umgesetzt werden konnte“, so Schönbach. In Edesbüttel wurden alle Straßenzüge erschlossen, insgesamt verlegt der Netzbetreiber dazu rund 950 Meter Ortsnetzleitung. „Das Interesse der Bürger und Bürgerinnen am Ausbau und Anschluss sowie auch an Heizungsalternativen mit Erdgas war groß“, resümiert die LSW-Geschäftsführerin.

Für den Ausbau der modernen Versorgungsinfrastruktur investierte der Netzbetreiber rund 345 000 Euro. „Interessierte, die sich bisher noch nicht für einen Erdgasanschluss entschieden haben, können sich nach wie vor gerne an die LSW wenden“, ergänzt Schackel. Die LSW kann persönlich, per E-Mail an hausanschluss@lsw.de oder online über das Portal www.lsw-netz.de/netzanschluss dazu angesprochen werden.

Von der AZ-Redaktion