Calberlah

Von außen sieht man dem unscheinbaren und verwinkelten Bau an der Schulstraße in Calberlah nicht an, was im Untergeschoss in ihm steckt. Dort schlägt das Herz IT-begeisterter Schüler höher. Und für das neue Schuljahr bahnt sich ein besonderes Projekt an der Realschule an, das aus der Corona-Not geboren ist. Vielleicht produzieren die künftigen Neuntklässler einen Virenkiller aus dem 3D-Drucker. Das Projekt geht in die heiße Phase.

Zwei Industrieroboter im Tischformat stehen im Computerraum im Untergeschoss. An einem tüfteln Niclas Peters und Yannic Bansemer. Sechs weiße Kartons, etwa so groß wie Verkaufsverpackungen eines Smartphones, stehen rechts unter dem Greifarm, eine Schachtel links. Der Roboter greift sich einen Karton hebt ihn an, schwenkt rüber und setzt ihn in der Schachtel ab. Der Greifarm geht etwas hoch, dreht sich etwas – es wirkt wie der Kopf eines Wesens, das sich sein Werk anschaut, ob es passt. Dann fährt der Greifarm wieder runter und schiebt den Karton noch näher an die Schachtelwand, damit die anderen genau reinpassen.

Zur Galerie Ein Traum für Technik-begeisterte Schülerinnen und Schüler: Im Untergeschoss der Realschule Calberlah arbeiten sie mit Robotern und konstruieren Virenkiller-Luftfilter.

Eine Stunde lang haben Peters und Bansemer am Programm getüftelt. Sie haben mit der Hand den Greifarm genommen und ihn jeden einzelnen Schritt geführt. Millimeterarbeit. Jeder Griff muss passen, denn der Roboter wird sie eins zu eins nachmachen. „Sonst macht er den Karton kaputt“, sagt Peters und zeigt auf den zerfransten Rand der Schachtel, in den die weißen Kartons zu stapeln sind. In der Tat hakt der Roboter mal. Lehrer Steffen Jauch tippt darauf, dass die Kartons möglicherweise nicht auf den Millimeter genau auf ihrem Ausgangspunkt stehen.

Jauch geht in den Raum auf der anderen Seite des Flurs. Darin stehen vier 3D-Drucker und zwei unscheinbare weiße Kisten, jeweils so groß wie drei bis vier Schuhkartons. Das Gehäuse ist aus Holz, doch auf die inneren Werte kommt es an. Aus einem Prototyp scheint violettes Licht durch eine Öffnung. „Das ist nur Show“, sagt Jauch. Sobald daraus ein echter Luftfilter wird, ist kein violettes Licht mehr zu sehen. Dabei kommen die 3D-Drucker ins Spiel.

Das Herz des Raumluftreinigers der Marke Realschule Calberlah wird eine UV-Lampe sein. Ein Gebläse wird Raumluft durch die eine Öffnung ziehen, an dem Viren abtötenden UV-Licht vorbei blasen und an der anderen Seite des Holzkastens wieder ins Freie lassen. Die „Schleuse“, die die Raumluft rein, aber das UV-Licht nicht raus lässt, soll von den 3D-Druckern „gebaut“ werden.

Luft reinigen: Die Idee stammt von den Schülern

Die Idee dazu hatten Schülerinnen und Schüler, sagt Jauch. Sie entstand beim Bau jener blauen Kästen, die mit LED-Licht anzeigen, wann es im Klassenraum Zeit zum Lüften ist. „Wenn wir die Luft messen, warum reinigen wir sie nicht auch?“, zitiert Jauch die Frage, die die AG-Schüler damals gestellt hatten.

Diese Hürden muss der Luftreiniger nehmen 180 Kubikmeter Luft pro Stunde von Corona-Viren befreien: Produzieren die Calberlaher Realschüler bald Luftreiniger mit UV-Licht auch für andere Schulen? „Wir begleiten das positiv“, sagt Isenbüttels Samtgemeindebürgermeister Hans Friedrich Metzlaff zu dem Projekt allgemein. Doch die Geräte müssten wichtige Voraussetzungen erfüllen. Das ist auch Fachlehrer Steffen Jauch klar. So sei zu überprüfen, welche schädlichen Auswirkungen – unter anderem in Richtung Ozonentwicklung – vom UV-Licht ausgehen könnten. Darüber hinaus müsste im Labor geprüft werden, ob das UV-Licht der Luftreiniger made in Calberlah tatsächlich gegen Viren wirkt. Für einen Test mit Corona-Viren wäre ein aufwendiges Prüflabor der Sicherheitsstufe 3 nötig – undenkbar für die Schule. Also käme ein S1-Labor in Frage, das die Wirksamkeit allgemein gegen Viren checkt. Zu klären sind laut Metzlaff auch Fragen der Förderung. Gibt es Zuschüsse nur für Raumluftreiniger, die in nicht oder kaum zu belüftenden Räumen zum Einsatz kommen? In Schulen der Samtgemeinde seien die Räume alle gut zu lüften. Jauch will keinesfalls zu große Erwartungen an die Luftreiniger wecken: Sie könnten nur eine Ergänzung zum Lüften sein.

„Ich habe keine Ferien, sondern unterrichtsfreie Zeit“: Jauch wird die Sommerferien nutzen, zwei erste Geräte zu bauen. Sie sollen im Lehrerzimmer zum Einsatz kommen. Wenn es grünes Licht – sprich Geld – von der Samtgemeinde gibt, würde die Realschule in die Serienproduktion auch für andere Schulen gehen. Das wäre dann ein Projekt für die kommenden Neuntklässler der Realschule, sagt Jauch.

Schüler: Was Anderes als nur mit Lego-Roboter zu werkeln

Die jetzigen Neuntklässler Niclas und Yannic finden den IT-Keller jedenfalls klasse. „Das ist schon ein anderer Weg, früher hatten wir nur Lego-Roboter“, sagt Niclas mit Blick auf den Industrieroboter, der nach einiger Tüftelarbeit dann doch nach seiner Pfeife tanzt. „Ich finde es spannend, dass der auf den Millimeter genau arbeiten kann“, sagt Yannic, der seinen Berufsweg mal in Richtung IT-Systemintegration einschlagen will. Möglicherweise werden beide so einen Roboter dann mal wieder sehen – in größerem Format.

Von Dirk Reitmeister