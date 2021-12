Calberlah

Interview mit Astronaut Matthias Maurer in der Raumstation ISS: Die Realschule Calberlah war eine von fünf Schulen in der Region, die am Freitagnachmittag acht Minuten Zeit hatte, dem Wissenschaftler im Weltall live vier Fragen zu stellen. Am Ende waren die Siebtklässler ganz beseelt von der Aktion und der unkomplizierten und freundlichen Art Maurers – und ihr Lehrer Steffen Jauch stolz wie Bolle auf seine Schützlinge.

Conner, Jennifer, Nele und Yasmin sitzen im Technikraum im Untergeschoss des C-Trakts. Die 13-Jährigen tragen Headsets, blaue ESA-Overalls und kleben sich gerade das Logo „Cosmic Kiss“ des DLR School Lab auf die Brust. Vor ihnen stehen aufgeklappte Tablet-Rechner mit ihrem Fragenkatalog. „Können wir es noch einmal durchgehen?“, fragt Jennifer. Die Zentrale des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig hat in der Live-Schalte gerade den Fünf-Minuten-Countdown durchgegeben. Dennoch liest sich das Quartett die Fragen noch einmal vor.

Zur Galerie Interview mit dem deutschen Astronauten Matthias Maurer: Vier Siebtklässler der Realschule Calberlah hatten bei einer Live-Schaltung mit der Raumstation ISS die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Aufgeregt sind die vier 13-Jährigen. „So etwas erlebt man nicht noch einmal“, sagt Conner. Deshalb hätte sich Jauch auch gefreut, könnte die Schalte in der Aula vor mehr Schülerinnen und Schülern laufen. Doch es ist Corona, die Schulkameradinnen und -kameraden sind zuhause via Youtube dabei. Rund 350 Teilnehmer zeigt der Livestream an.

Um 14.50 Uhr wird es ernst für die fünf Schulen aus der Region, die mit dem DLR School Lab kooperieren. 20 Schülerinnen und Schüler sehen auf dem Bildschirm der Übertragung in einem kleinen Bildfenster Maurer, der in der ISS gerade über Frankreich hinweg fliegt. Jauch: „Man ruft nicht mal eben an im Weltraum.“ Das Zeitfenster für die Funkübertragung beträgt nur acht Minuten. Es geht gleich los mit den Fragen.

Als dritte ist Yasmin mit ihrer Frage dran, was Maurer als erstes tun werde, wenn er wieder auf der Erde ist. „Ich denke, ich werde als erstes eine ordentliche Dusche nehmen.“ Denn eine Dusche gebe es auf der ISS nicht. Jennifer will wissen, was er dort oben am meisten liebe. „Mir gefällt es am allermeisten, dass wir Menschen aus aller Welt hier oben haben.“ Ohne Raumanzug im Weltall? „Da hättest Du nicht viel Spaß“, versichert Maurer Conner.

Dickes Lob aus der Raumstation ISS an die Schüler

Nele ist als 18. spät dran. Doch ihre Frage kommt um 14.57 Uhr noch in der ISS an. Der Weltraum rieche in etwa wie die Bremsbeläge, wenn man aus der U-Bahn steige, berichtet ihr Maurer. „Metallisch.“ Bei der Frage danach schwallt plötzlich ein Rauschen durch die Lautsprecher, und die letzte Frage hat dann keine Chance mehr. Maurer kann die Schüler gerade noch loben: „Das war super toll, habt Ihr toll gemacht.“

An Bord der Raumstation ISS: Der deutsche Astronaut Matthias Maurer sprach jetzt mit Realschülern aus Calberlah. Quelle: dpa Archiv

Bei jeder Frage faustet Jauch mit seinen Schülern ab. Er freut sich sichtlich für sein Team. „Na, zittern die Hände noch?“, fragt er nach der Live-Schalte. „Ein bisschen“, kommt zurück. „Das Üben hat man gemerkt“, zieht Jauch Fazit. Die Fragen seines Teams kamen flüssig und ohne Verhaspeln rüber.

Schüler: Astronaut Matthias Maurer ist total nett

Auch die Schüler sind mehr als zufrieden. Maurer sei total nett. „Die Antworten waren sehr konkret“, sagt Conner. Und nicht zu ausschweifend für die kurze Zeit. „Ich hätte nicht gedacht, dass Nele noch dran kommt“, sagt Jennifer. Da war ihr Schreck über das plötzliche Rauschen im Lautsprecher nicht mehr ganz so schlimm.

Von Dirk Reitmeister