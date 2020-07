Isenbüttel

Der zerstörte Pavillon hat das Fass zum Überlaufen gebracht: Ab sofort sorgt ein Sicherheitsdienst am Tankumsee für Ordnung. „Die Leute sollen sich schließlich bei uns wohlfühlen“, sagt Tankumsee-Geschäftsführer Burkhard Roozinski.

In der Nacht zu Sonntag, 12. Juli, hatten Unbekannte den blauen Pavillon am Ufer des Tankumsees zertrümmert und dessen Fensterscheiben eingeschlagen. Auch die von der Lebenshilfe gespendeten Paletten-Möbel sind schon mehrfach im Wasser gelandet. Weil die Grills gesperrt sind, wird auf der Wiese gegrillt. Und nach Saufgelagen liegen regelmäßig kaputte Flaschen auf der Wiese. „Meine Mitarbeiter müssen das dann beseitigen“, ärgert sich Roozinski.

Anzeige

Jetzt ist ein Sicherheitsdienst im Einsatz

Doch mit der nächtlichen Randale soll jetzt Schluss sein, sagt der Geschäftsführer. Ab sofort ist nachts ein Sicherheitsdienst am Tankumsee vor Ort. Teilweise sogar mit Elektrofahrzeugen oder einem Quad, damit die Sicherheitsexperten schnell vor Ort sind, wenn es wieder einmal Ärger gibt. Beauftragt wurde die Firma, die etwa am Vatertag regelmäßig am Tankumsee im Einsatz ist. „Die Mitarbeiter kennen sich also aus“, sagt Roozinski.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zunächst sind zwei Security-Mitarbeiter im Einsatz. Ob es mehr werden, hängt von der Entwicklung ab. Sie dürfen Platzweise erteilen, Personalien aufnehmen und die Polizei informieren. Im Zweifel sollen sie das auch. Gerade wenn es einmal Ärger mit größeren Gruppen geben sollte. „Sie sollen sich nicht selbst in Gefahr begeben“, sagt Roozinski.

Bildergalerie vom Tankumsee

Zur Galerie Eigentlich läuft die Saison am Tankumsee trotz Corona gut – jedoch sorgen Randalierer immer wieder für Ärger. Jetzt ist ein Sicherheitsdienst im Einsatz.

Trotz der Störfeuer läuft die Saison am Tankumsee gut. „Es sind viele Familien da, die bei uns Urlaub machen“, sagt Roozinski. Es seien nicht weniger Übernachtungen zu verzeichnen als im vergangenen Jahr. Und auch unter den Tagesbesuchern gebe es coronabedingt viele Familien, dafür aber weniger große Gruppen. „Viele bleiben in der Nähe statt groß in den Urlaub zu fahren“, hat Roozinski festgestellt. Und für die Sicherheit und das Wohlbefinden der Urlauber will die Tankumsee-Gesellschaft mit dem nächtlichen Security-Einsatz etwas tun. Tagsüber passen weiter die Tankumsee-Mitarbeiter auf.

In diesem Jahr wird es am Tankumsee keine großen Veranstaltungen mehr geben

Trotz Corona ist also viel los am Tankumsee. Was fehlt, sind aber die Veranstaltungen. „Die sind eigentlich ein großer Faktor, auch für das Image“, sagt Roozinski. In diesem Jahr wird es aber keine mehr geben. Das große Festival „Tankumsee in Flammen“, das eigentlich für den 5. September geplant war und in den vergangenen Jahren stets mehrere tausend Besucher anlockte, ist bereits auf den 11. September des kommenden Jahres verlegt worden. Und auch der beliebte Großflohmarkt zum Ende der Saison kann in diesem Jahr nicht stattfinden. „Wir müssen das Beste aus der Situation machen, sind aber in einer guten Position“, zieht Tankumsee-Geschäftsführer Burkhard Roozinski ein Zwischenfazit des Corona-Jahres 2020.

Mehr vom Tankumsee:

Von Christian Albroscheit