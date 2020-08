Gifhorn/Isenbüttel

Strand, Spielspaß, Speiseeis: Der Tankumsee ist das Ziel schlechthin für Familien. Und unter anderem von Gifhorn aus bestens mit dem Fahrrad zu erreichen. Deshalb hat die Südheide Gifhorn Tourismus-Gesellschaft auch eine familientaugliche Radelrunde von der Kreisstadt in das Naherholungsgebiet für ihre Tourentipps ausgetüftelt. Die AZ ist ihr nachgefahren.

Start ist in der Innenstadt. Es bietet sich an, vom Marktplatz aus an der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Süden loszuradeln, in Höhe St. Nicolai-Kirche/Sparkasse lässt sich die stark befahrene Straße sicher an der Fußgängerampel queren. An der Ampelkreuzung biegen die Radler nach links in den Dannenbütteler Weg ab. Den geht es jetzt praktisch geradeaus bis nach Dannenbüttel. Obacht an der stark befahrenen Tangente: Dort gibt es keine Querungshilfe.

Zur Galerie Auf zum Badeparadies in der Südheide: Die familientaugliche Tour führt über 28 Kilometer hin und zurück vom Gifhorner Marktplatz bis zum Tankumsee.

Die Verlängerung des Dannenbütteler Weges ist noch eine ganze Strecke lang asphaltiert, dann wird daraus ein Feld- und Waldweg, der von einem mit Pfosten abgegrenzten geschotterten Radstreifen begleitet wird. Diesen hat der Landkreis Gifhorn im vorigen Jahr saniert. Doch für Familien mit Kinderanhänger am Rad kann der Pfostenweg sehr eng werden, vor allem bei Gegenverkehr. Und der Abschnitt kurz vor Dannenbüttel wächst langsam wieder etwas zu. Der Waldweg daneben ist eine etwas grobschotterige und rüttelige Alternative.

Am Ende des Dannenbütteler Wegs geht es nach rechts in Richtung Süden weiter, vorbei am Sportplatz und durch Wiesen- und Waldrandlandschaft. Infotafeln der großen Sassenburg-Runde erläutern Eigenheiten der Allerniederung. Am Ende des asphaltierten Wegs gibt es wieder schotterigen Waldweg mit einem Pfostenweg daneben bis zum Wendehammer der Kreisstraße am Tankumsee. Einmal vorbei am Schlagbaum des Waldwegs – schon ist der Tankumsee erreicht. Dort bieten sich Familien viele Möglichkeiten, einen schönen Tag zu verbringen. Es gibt Strand, diverse gastronomische Angebote und Spielmöglichkeiten.

Mehr zur Tour zum Tankumsee Länge: 28 Kilometer Höhenunterschied: 28 Meter rauf und wieder runter Tipp: An heißen Ferienwochenende wird es am Tankumsee ganz schnell sehr voll, so dass Ordnungsdienste die Zufahrt sperren, damit die coronabedingten Abstandsregeln noch eingehalten werden können. Deshalb sollten gerade Familien überlegen, ob sie diese Tour nicht besser unter der Woche machen. Karten: Bikeline-Radwanderkarte „Südheide Gifhorn“ vom Verlag Esterbauer, Maßstab 1:60 000 mit Ortsplänen und touristischen Informationen für 5,90 Euro in jeder Buchhandlung (ISBN-978-3-85000-816-7) und in den Touristinformationen der Südheide Gifhorn GmbH. Die Tour auf der Homepage der Südheide ist unter www.suedheide-gifhorn.de/tour/zum-badeparadies-am-tankumsee zu googeln. Mehr Infos zum Tankumsee unter www.tankumsee.de.

Der Rückweg vom Tankumsee folgt einem Abschnitt der Strecke des Hinwegs, die Radler biegen dann aber in den II. Koppelweg nach Westen ab, radeln am Clausmoorhof vorbei. Wenige Hundert Meter danach kreuzt der Barnbruchsgrabenweg, dem die Radler nach rechts folgen bis zum Lehmweg.

Südheide Gifhorn legt fünf Rad-Rundtouren neu auf Die Gifhorner entdecken in Corona-Zeiten ihre eigene Gegend – mit dem Fahrrad. Und auch von auswärts erwartet die Südheide Gifhorn Tourismus-Gesellschaft in diesem Jahr noch mehr Besucher auf zwei Rädern. Gut, dass zu den bestehenden Touren in diesem Jahr fünf neue hinzu gekommen sind. In einer kleinen Sommer-Serie testet die AZ diese neuen Ausflüge und schlägt selber kurze familientaugliche Runden vor. Auf der Homepage der Südheide Gifhorn können Urlauber und Einheimische verschiedene Radtouren im ganzen Landkreis anklicken. „Im Marketingbeirat haben wir uns gemeinsam ein paar Routen überlegt“, sagt Jörn Pache von der Südheide GmbH. „Wichtig war, dass die touristischen Highlights verbunden werden.“ Der komplette Landkreis soll mit Tagestouren abgedeckt sein. Startpunkte seien schwerpunktmäßig Gifhorn und Wittingen mit ihren Tourismus-Info-Standorten. Ob Flüsse-, Mühlen-, Heide-, Wittingen- oder „Durch die Büttelei“-Tour: Die Routen sind zwischen 30 und 60 Kilometer lang. „Das ist für eine Tagestour ganz gut“, sagt Pache. Den Routenverlauf schildert die Südheide auf ihrer Homepage, dazu gibt es eine Google-Maps-Karte, die sich auch auf dem Smartphone aufrufen lässt. Auch auf der neuen Bikeline-Karte sind die Touren verzeichnet. Bis auf Ausnahmen wie bei der Sassenburg-Runde sind die Themenrouten – vor allem die neuen – allerdings vor Ort nicht ausgeschildert. Das soll sich ändern, sagt Pache. Der Landkreis Gifhorn, der die Betreuung der Freizeit-Radwege zentral an sich gezogen hat, wolle auch die Beschilderung auf den neuesten Stand bringen und dann die Themenwege darauf ausweisen.

Nun haben die Radler die Wahl: Entweder dem Lehmweg zurück in die Innenstadt folgen vorbei an der engen Baustelle am Katzenberg-Kreisel oder wieder über den Dannenbütteler Weg zurück. Diesen kann man auch erreichen, indem man auf dem Barnbruchsgrabenweg weiter geradeaus fährt. In Gifhorn bietet sich noch ein Abstecher zum Welfenschloss und zum Schlosssee als Abschluss der Tour an, wo es für die Kinder auch noch Spielmöglichkeiten gibt.

Hier eine interaktive Karte zum Tankumsee:

Von Dirk Reitmeister