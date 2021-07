Isenbüttel

Manege frei im Zirkus Phantasia: „Endlich wieder mit Kindern arbeiten. Wir haben das Leuchten in den Augen so sehr vermisst“, rief Direktor Lars Wasserthal den 120 Besuchern in Isenbüttel zu. Und auch die Kinder, Eltern und Lehrer freuten sich riesig, dass der Projektzirkus wieder an der Grundschule zu Gast sein durfte. Wegen Corona zwar mit einigen Auflagen. „Aber es ist schön, dass wir den Kindern etwas Gutes tun können“, sagte Schulleiterin Gabriele Smeikal.

„Herzlich willkommen. Wie lange durfte ich diesen Satz nicht mehr sagen“, begrüßte Lars Wasserthal die rund 120 Zuschauer im Zirkuszelt. Exakt 15 Monate – vom 13. März 2020 bis zum 13. Juni 2021 – durfte der Zirkus nicht arbeiten. Aber als die Erlaubnis kam, war die Isenbütteler Grundschule eine der ersten, die Phantasia zu sich holte. „Das ist ein schöner Abschluss nach einem langen und schwierigen Schuljahr“, sagte Gabriele Smeikal.

Zuschauer und Artisten gehen auf eine Reise nach Phantastasien

„Folgt mir nach Phantastasien“, forderte der Zirkusdirektor die Zuschauer und seine Assistentin Anastasia auf. Das machten sie gerne, erwartete sie doch eine fast zweistündige Reise mit acht großartigen Nummern, die die Jungen und Mädchen an nur einem Vormittag eingeübt hatten. Getrennt in Kohorten natürlich, so wie es die Corona-Regeln vorschreiben. Und Zutritt zum Zelt bekam nur, wer vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet war.

Bildergalerie von der Zirkusvorstellung:

Zur Galerie Der Projektzirkus Phantasia ist an der Grundschule Isenbüttel zu Gast. In fünf Vorstellungen zeigen die Schülerinnen und Schüler, was sie vormittags gelernt haben.

Der Stimmung taten diese Regeln aber keinen Abbruch. Die Zuschauer klatschten und jubelten beim Tanz auf dem Drahtseil. Es war ein Balanceakt, den die Jungen und Mädchen in der Manege aufführten. Und beim Sprung über den Reifen konnte dieser nicht hoch genug sein. Aber er glückte – und der waghalsige Grundschüler landete sicher wieder auf dem Seil.

Für einen abtrünnigen Samurai wurde es gefährlich

Leichter hatten es da die Clowns. Ihr Seil, das sie zwischen zwei Stühlen spannten, erwies sich nach langem Hin und Her als Gummiseil. Und der Lauf darüber war längst nicht so gefährlich, wie sie befürchtet hatten. Gefährlich wurde es hingegen für den abtrünnigen Samurai, der von seinen Gefährten in eine Holzkiste gesperrt wurde. Klinge um Klinge bohrte sich durch sie hindurch, insgesamt zehn Stück. Und am Ende stieg der Abtrünnige unbeschadet aus der Kiste – das ist Magie.

Fünf Vorstellungen stehen in dieser Woche auf dem Programm. Insgesamt 256 Kinder aus Grundschule und Schulkindergarten zeigen dabei in der Manege, was sie vormittags von Lars Wasserthal und dem Phantasia-Team gelernt haben. Das ist eine Menge. Und dem Publikum gefällt es – das beweist der Applaus nach jeder Nummer.

Von Christian Albroscheit