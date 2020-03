Warum 100 Ribbesbütteler Grundschüler in die St. Petrikirche strömen

Ribbesbüttel

Wohl mehr als 100 Mädchen und Jungen tummelten sich jetzt in der Ribbesbütteler St. Petrikirche und im benachbarten Gemeindehaus. Anlass dazu gab die inzwischen vierte Auflage des alljährlichen Projekttages „Schule in Kirche“. Pastor Michael Bausmann und Diakon Thorben Lais freuten sich dabei über kräftige Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer.

Ein Vormittag mit Daniel in der Löwengrube

Mit einer Andacht in der Kirche und einem reichhaltigen Frühstück im Gemeindehaus gelang Kindern und Betreuern ein guter Start in den doch etwas anderen Schultag. „Wir freuen uns, dass fast alle Schüler mit dabei sind“, sagten Bausmann und Lais. Gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern widmeten sie dann den gesamten Vormittag in der Grundschule der biblischen Geschichte von Daniel in der Löwengrube, deren Kernbotschaft ja ist, Vertrauen zu haben – vor allem in Gott, aber auch zueinander. Für die vierten Klassen war der Projekttag etwas ganz Besonderes, denn „sie sind von Anfang an mit dabei“, erinnerte Lais an den Projektstart vor vier Jahren.

Basteln von Löwenmasken und ein Theaterstück

Einige Klassen bastelten diesmal Löwenmasken, andere stellten mit bemalten, ausgeschnittenen und aufgeklebten Figuren Szenen aus der Geschichte nach. Natürlich hörten die Kinder auch, wie es dazu kam, dass Daniel in der Löwengrube landete, und wie ihn sein Vertrauen in Gott vor Schaden bewahrte. Die Klasse 4b übte mit David Brylka, der am Projekttag übrigens zum vierten Mal in Folge mitwirkte, ein kleines Theaterstück ein. Das führten die Kinder zum Abschluss für ihre Mitschüler und alle Helfer in der Kirche auf. „Ganz herzlichen Dank. Das habt ihr wirklich klasse gemacht“, lobte Pastor Bausmann die kleinen Schauspieler dafür, dass alle noch einmal die Geschichte erleben konnten, die sie den Vormittag über begleitet hatte.

Hervorragende Kooperation zwischen Kirche und Schule

Bausmann und Lais unterstrichen, wie „hervorragend“ die Zusammenarbeit mit der Grundschule klappt. „Das ist keineswegs selbstverständlich“, sagte der Pastor. Zumal die Kooperation weit über den gemeinsamen Projekttag hinaus reicht, findet sie doch stets in verschiedenen übers ganze Jahr verteilten Aktionen eine Fortsetzung. So bietet man für Schulklassen gern Führungen durchs Gotteshaus an. Oder sie schauen einfach mal zum Gottesdienst vorbei. Und am Jahresende richtet die Grundschule dann ihre Weihnachtsfeier, an der immer viele Eltern mitwirken, in der Kirche aus.

Dank an die Ehrenamtlichen

„Ich hoffe, ihr hattet an diesem Vormittag genauso viel Spaß wie wir“, sagte Bausmann am Ende des Projekttages zu den teils als Löwen maskierten Grundschülern. Die Erst- bis Viertklässler quittierten das mit „Ja“-Rufen. Der Pastor wie auch Diakon Lais dankten allen Helfern. „Vor allem ohne unsere Ehrenamtlichen, die sich teils sogar extra Urlaub genommen haben, wäre so ein Projekttag gar nicht möglich“, betonte Bausmann. Im Grunde seien alle Mitwirkenden bereits bewährte Stammhelfer für „Schule in Kirche“. Und Lais ergänzte, wie toll auch die Schule den Projekttag unterstützte: „Sie hat uns fürs Schauspiel zum Abschluss sogar Löwen- und Königskostüme aus ihrem Musical-Fundus geliehen.“ Bei so viel Begeisterung und Hilfe auf und von allen Seiten, geht das Projekt 2021 gewiss in die nächste Runde.

Von Ron Niebuhr