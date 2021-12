Allenbüttel

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall in Allenbüttel sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Bereits am 20. Mai war auf dem Betriebsgelände einer Recycling-Firma an der Mühlenstraße ein 72-Jähriger unter einen Anhänger geraten, der an einem VW T-Roc hing. Als dessen 70-jähriger Fahrer anfuhr, wurde der 72-Jährige eingeklemmt und erlitt dabei schwerste Verletzungen, denen er später im Krankenhaus erlag. Nach Ermittlungen und Vernehmungen in dieser Sache sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Alle Personen, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Meine unter Tel. (0 53 04) 91 230.

Von der AZ-Redaktion