Polizei erwischt betrunkene Fahrerin in Isenbüttel

Isenbüttel

Weil das Auto vor ihnen langsam und in Schlangenlinien fuhr, riefen Zeugen am Sonntagmittag die Polizei. Beamte der Polizei Gifhorn entdeckten das Auto und dessen Fahrerin in Isenbüttel. Eine Atemalkohol-Kontrolle bei der Fahrerin ergab einen Wert von 3,02 Promille. Einen Führerschein konnte die 46-Jährige nicht vorzeigen, die Fahrerlaubnis hatte sie bereits wegen einer anderen Trunkenheitsfahrt verloren. Es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Von der AZ-Redaktion