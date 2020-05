Schwere Zeiten für Isenbüttel: Ab Dienstag Ortsdurchfahrt dicht

Isenbüttel

Auf Isenbüttel kommen gleich nach dem Pfingst-Wochenende schwere Zeiten zu. Dienstag beginnt die umfangreiche Sanierung der Landesstraße 292 zwischen dem Abzweig an der alten B 4 und dem Elbeseitenkanal. Den Anfang macht gleich der größte Brocken – die Ortsdurchfahrt Isenbüttel. Anwohner und Gewerbetreibende sind gespannt, was da für voraussichtlich anderthalb bis zwei Jahre auf sie zukommt.

Eines weiß Marianne Henkelmann schon jetzt ganz sicher: 2020 wird für sie ein äußerst schwieriges Jahr. Sieben Wochen musste sie ihr Kosmetikstudio im Herzen Isenbüttels wegen der Corona-Krise dicht machen. Und jetzt kommt die Sanierung mit Vollsperrung der Ortsdurchfahrt. „Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das ablaufen soll“, sagt die Geschäftsfrau, die viele Kunden aus der Umgebung hat, die mit dem Auto kommen. Geöffnet bleibe ihr Geschäft diesmal. Aber wie es laufen werde, bleibe abzuwarten.

Schwere Zeiten für Isenbüttel: Im Zuge der Sanierung der Landesstraße 292 wird die Ortsdurchfahrt jahrelang gesperrt. Eine weiträumige Umleitung ist ausgeschildert, auch innerorts gibt es neue Routen.

„Ich weiß noch gar nicht, wo ich parken soll“, sagt eine 55-jährige Isenbüttelerin, die zwei Papiertonnen vor das Gemeindehaus der Kirche stellt. „Das wird ja auch ein Problem: Die Tonnen müssen abgeholt werden.“ Sie ist bei der Gemeinde beschäftigt und reinigt die Gebäude. Zur Not komme sie zumindest im Sommer zu Fuß. Das sei ja gesund. „Ich bin gespannt, wie das ab Dienstag läuft. Aber gemacht werden muss das ja auch.“ Bei den Wellen in der Fahrbahn habe man ja den Eindruck einer holprigen Berg- und Talfahrt.

Die Frau rangiert die Tonnen an bereit gestellte Baustellenschilder vorbei. Entlang der Ortsdurchfahrt sind an den Einmündungen ganze Gruppen und Stapel an Absperrtafeln bereit zum Aufstellen. An der Einmündung Moorstraße/Wiesenhofweg am Rathaus steht schon eine Baustellenampel parat, noch mit abgedeckten Lichtern. Bereits dicht gemacht ist die K 117 vor der L 292. Zwischen der Radwegspur und der Landesstraße ist eine Wand aus gelben Absperrtafeln.

Sorge um die Laufkundschaft

Vor dem Kiosk von Corinna Schmidt stehen ein paar Kunden Schlange. Ob das ab Dienstag auch noch so ist? „Ich sehe das mit gemischten Gefühlen“, sagt Schmidt über die Aussichten der kommenden Monate. „Die Laufkundschaft wird wegbleiben“, ist ihre große Befürchtung.

„Die Gemeinde wird versuchen, die Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger auf ein minimales Maß zu begrenzen“, schreibt Gemeindedirektor Klaus Rautenbach. „Es wird auch dafür Sorge getragen, dass alle Gewerbetreibenden und Privatgrundstücke dauerhaft erreicht werden können.“ Die Gemeinde werde zwei Behelfsstraßen für den Autoverkehr einrichten: An der Bushaltestelle Hauptstraße (Rathaus) zum Gutsplatz und parallel zum Pfarrgarten als Verbindung zwischen Gutsplatz und Ringstraße.

So wird gebaut, so wird umgeleitet Am Dienstag ist es so weit, dann wird Isenbüttels Hauptstraße dicht gemacht. Denn es beginnen die vorbereitenden Maßnahmen für die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Zuge der L 292. „Der erste Bauabschnitt geht von der Ringstraße bis zur Mittelstraße und erfolgt unter Vollsperrung“, erläutert Heiko Lange von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, die zusammen mit der Gemeinde Isenbüttel sowie den Versorgern LSW und Wasserverband Gifhorn tätig wird. „Parallel dazu beginnen die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt von der Ringstraße West bis zur Ringstraße Ost unter halbseitiger Sperrung mit Einbahnstraßenregelung. Die Einbahnstraßenführung geht von Gifhorn in Fahrtrichtung Wolfsburg und ist nur für Anlieger und Lieferverkehr frei.“ Durchgangsverkehr soll draußen bleiben: „Aus Richtung Braunschweig kommend verläuft die Umleitung über die B 4, die B 188 auf die K 114 und zurück nach Isenbüttel über die K 118, entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung.“ Anliegerverkehr – Anwohner, aber auch Kunden etwa von Geschäften und Gastronomie – bleibe mit Einschränkungen möglich. Die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt umfassen neben der Straßensanierung auch Kanalarbeiten und die Erneuerung der Gehweganlage inklusive der Bushaltestellen. Neben der Ortsdurchfahrt werden auch noch die freien Strecken der L 292 zwischen Gifhorn und Isenbüttel sowie zwischen Isenbüttel und Calberlah erneuert. Die gesamten Bauarbeiten würden voraussichtlich bis Ende Dezember 2021 andauern – wenn die Witterung mitspielt, sagt Lange. Von den etwa 4,3 Millionen Euro Gesamtkosten übernehmen das Land Niedersachsen 2,2 Millionen, der Wasserverband Gifhorn rund eine Million, die Gemeinde rund 1,05 Millionen und die LSW rund 50 000 Euro.

Innerörtlich werden Rautenbach zufolge Liststraße und Allerkamp viel Verkehr übernehmen. Den Durchgangsverkehr sollen Umleitungstafeln und -wegweiser großräumig über B 4, K 114 und B 188 umleiten. Die Linienbusse fahren künftig durch den Wiesenhofsweg, für die Haltestellen Hauptstraße, Apotheke und Ringstraße gibt es Ersatzhaltestellen im Wiesenhofweg und in der Liststraße. Der Wochenmarkt zieht auf den Reuteranger um.

Die Gemeinde will regelmäßig über den Stand der Dinge informieren, es soll auch einen Newsletter – anzufordern per E-Mail über gemeinde.isenbuettel@isenbuettel.de – geben und Bürgerinfoabende, sobald die Corona-Krise dies wieder zulasse, so Rautenbach.

„Wir versuchen, optimistisch zu bleiben“, sagt Corinna Schmidt. Doch sie gibt sich keinen Illusionen hin: Die Baumaßnahmen würden sie wohl schlimmer treffen als die Corona-Krise.

Von Dirk Reitmeister