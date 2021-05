Ortsdurchfahrt Isenbüttel: Erste Abschnitte sind fertig – so geht es jetzt weiter

Isenbüttel

Die Sanierungsarbeiten im Zuge der Landesstraße 292 in Isenbüttel gehen weiter. Am Montag, 17. Mai, beginnen die Bauarbeiten im nächsten Bauabschnitt. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel am Dienstag hin.

Wie die Behörde weiter mitteilte, werden der dritte Bauabschnitt (Mittelstraße bis Kreisel Lidl) und der vierte Bauabschnitt (Kreisel Lidl bis Ortsausgang Isenbüttel in Richtung Calberlah) zusammengelegt, um die Arbeiten schneller voran zu treiben. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung. Parallel dazu gehen die Arbeiten auf dem Radwegabschnitt zwischen Isenbüttel und der Siedlung Bornsieck weiter.

Auch in den fertigen Bauabschnitten kann es noch zu Behinderungen kommen

Die Arbeiten am ersten und zweiten Bauabschnitt (Kreisel Liststraße bis Mittelstraße) hatten im Juni vergangenen Jahres begonnen und werden jetzt am 17. Mai fertiggestellt. Vereinzelt kann es laut Behörde aber noch zu punktuellen Behinderungen kommen.

Bildergalerie von der Baustelle:

Zur Galerie Nach fast einem Jahr sind die ersten Abschnitte der Ortsdurchfahrt Isenbüttel fast fertig saniert. Jetzt geht es auch den nächsten Abschnitten weiter.

Die bestehende Umleitungsstrecke bleibt weiterhin bestehen. Aus Richtung Braunschweig kommend verläuft die Umleitung über die Bundesstraße 4, die Bundesstraße 188 auf die Kreisstraße 114 und weiter über die Kreisstraße 117 nach Isenbüttel, entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung. Anliegerverkehr sowie Zugang zu den Gewerbetreibenden bleiben mit Einschränkungen möglich.

Die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt Isenbüttel umfassen neben der Straßensanierung auch Kanalarbeiten und die Erneuerung der Gehwege einschließlich der Bushaltestellen. Neben der Ortsdurchfahrt werden auch noch die freien Strecken der Landesstraße 292 zwischen Gifhorn und Isenbüttel sowie zwischen Isenbüttel und Calberlah erneuert. Zu den einzelnen Bauabschnitten will die Landesbehörde zu gegebener Zeit noch informieren.

Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 4,3 Millionen Euro

Die gesamten Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Dezember andauern. Die Baukosten belaufen sich auf rund 4,3 Millionen Euro, von denen der Wasserverband Gifhorn rund eine Million Euro, die Gemeinde rund 1,05 Millionen Euro und die LSW rund 50 000 Euro übernehmen. Mit über zwei Millionen Euro trägt das Land die andere Hälfte der Baukosten.

