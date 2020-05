Ortsdurchfahrt Isenbüttel: Baustart in der letzten Maiwoche

Isenbüttel

Die Arbeiten für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Isenbüttel beginnen in der letzten Maiwoche. Auf den Ort warten dann eineinhalb Jahre mit Einschränkungen durch die Baustelle.

Die Arbeiten beginnen in der Woche ab dem 25. Mai mit Maßnahmen zur Verkehrssicherung. Die weiteren Arbeiten erfolgen dann in verschiedenen Bauabschnitten und sollen im Dezember 2021 beendet sein, wie Michael Peuke, Geschäftsstellenleiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel, mitteilt. Die lange Bauzeit erklärt er mit den Kanalarbeiten. „Die sind sehr zeitaufwändig“, so Peuke. „Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 4,3 Millionen Euro“, fügt der Geschäftsstellenleiter hinzu. Sie verteilen sich auf das Land Niedersachsen, den Wasserverband Gifhorn, die Gemeinde Isenbüttel und die LSW.

„An den Planungen hat sich nichts mehr geändert“, berichtet Peuke. Und das bedeutet für Anwohner und Gewerbetreibende große Einschränkungen. „Die Arbeiten werden unter Vollsperrung erfolgen“, so Peuke weiter. Gewerbetreibende entlang der Hauptstraße hatten nach einer Info-Veranstaltung im Januar erklärt, um Laufkundschaft zu fürchten. Ziel ist es jedoch, dass Anwohner und Gewerbetreibende immer erreicht werden können. Zeitweise auch im Rahmen einer Einbahnstraßenregelung. Ein Fußweg soll immer geöffnet bleiben.

Diese Arbeiten sind geplant

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr plant, die Landesstraße 292 vom Abzweig an der Alten B 4 südlich von Gifhorn bis zur Rampe der Elbe-Seitenkanal-Brücke in Isenbüttel zu erneuern. Die neuen Bushaltestellen werden barrierefrei sein. Dafür entfallen in Höhe Pennymarkt die Busbuchten, die Busse halten dort auf der Fahrbahn. Am östlichen Ortseingang baut die Landesbehörde eine Querungshilfe als Tempobremse.

Die Gemeinde Isenbüttel wird die Nebenanlagen der Straße neu bauen. Sie rücken von der Fahrbahn näher an die Grundstücke, so dass zwischen Straße und Gehweg künftig ein Grünstreifen liegt. Der Wasserverband Gifhorn wird auf insgesamt rund 3000 Meter Leitungen und einige Grundstücksanschlüsse erneuern. Die neuen Leitungen liegen unter der Fahrbahn und nicht mehr unter den Nebenanlagen. So können die alten Leitungen während des Baus der neuen in Betrieb bleiben. Zudem verlegt die LSW neue Gasleitungen.

So laufen die Umleitungen

Die Umleitungen sollen außerorts über die Bundesstraßen 4 und 188, die Kreisstraße 114 sowie über die Landesstraße 321 laufen. Innerörtlicher Verkehr soll über Moorstraße, Allerkamp und Liststraße umgeleitet werden.

Von Christian Albroscheit