Offener Brief ans Kultusministerium: Calberlaher Eltern lehnen Maskenpflicht für Grundschüler ab

Calberlah

Geht gar nicht, fand die Calberlaherin Lara Siegrist, als der Brief des Kultusministers kam. Dessen Inhalt: Künftig sollen Grundschüler nicht nur täglich auf Corona getestet werden, sondern außerdem permanent die Maske tragen, sogar am Sitzplatz. Geht gar nicht, fanden zahlreiche andere Eltern, sodass Lara Siegrists offener Brief an Grant Hendrik Tonne im Handumdrehen 40 Unterschriften hatte – und aus ganz Niedersachsen Unterstützung bekommt.

„Wir behalten uns vor, unsere Kinder zum Schulstart nicht zur Schule zu schicken, sofern die getroffenen Maßnahmen nicht im Sinne der körperlichen und psychischen Gesundheit unserer Kinder und ihrer altersgerechten Entwicklung überarbeitet und den aktuellen Umständen angepasst werden“: Dass sie damit die Schulpflicht verletzen und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren riskieren, das ihnen bewusst.

Eltern aus ganz Niedersachsen nutzen den Brief als Kopiervorlage

Lara Siegrist weiß eine breite Gruppe an Unterstützern hinter sich: Was zunächst als klasseninternes Schreiben geplant war, hatte in Windeseile die Eltern der anderen Klassen erreicht, der offene Brief machte via Internet die Runde, und Eltern aus anderen niedersächsischen Landkreisen baten darum, ihn als Kopiervorlage nutzen zu dürfen. Was Lara Siegrist gerne erlaubte.

Der Brief aus dem Kultusministerium landete vorige Woche bei den Eltern. Die Calberlaherin kann darüber nur den Kopf schütteln: „Mit was für einer Begründung wird gefordert, dass die Kinder völlig inzidenzunabhängig eine Maske tragen? Demnach müssten sie die sogar bei einer Null-Inzidenz tragen!“ Ihr fehlt eine fundierte Grundlage für diese Vorgaben aus Hannover trotz gestiegener Impfquote und nur einem Corona-Fall an der Schule.

Die psychische Belastbarkeit der Kinder sei bereits vollständig ausgereizt

„Bereits vor den Ferien klagten einige Kinder vermehrt über Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemprobleme und Konzentrationsschwierigkeiten, obwohl die Tragzeiten der Mund-Nase-Bedeckungen deutlich kürzer ausfielen“, heißt es in dem Brief. Ob tatsächlich zwischen diesen Symptomen und den Masken ein Zusammenhang besteht, sei jedoch nicht zweifelsfrei nachgewiesen. Aber: „Wir sind der Meinung, dass die psychische Belastbarkeit unserer Kinder seit Beginn der Pandemie vollständig ausgereizt wurde, was auch der erwiesene Anstieg psychosozialer Belastungen, Langzeitfolgen und Kindeswohlgefährdungen zeigt.“ Außerdem sei inzwischen vielfach erwiesene Tatsache, dass Kinder unter zehn Jahren keineswegs als Treiber der Pandemie angesehen werden können, sondern im Gegenteil sogar kaum zum Infektionsgeschehen beitragen“.

Es entbehre jeder Logik, dass Kinder zwar ungetestet und ohne Maske ins Restaurant oder Kino dürfen, aber in der Schule permanent die Maske tragen müssten, obwohl sie getestet seien. Geimpfte Kinder hingegen sind von der Testpflicht befreit. „Dabei können sie sich noch infizieren und vor allem die Delta-Variante auf andere übertragen“, verweist Lara Siegrist auf Aussagen des Robert Koch-Instituts. Ein Risiko für die anderen Kinder.

Harte Vorwurf in Richtung Kultusminister

Die Eltern üben in dem Brief harte Kritik an Tonne: Er habe sich mit den Auswirkungen der Beschlüsse und der aktuellen Situation der Kinder „nicht ausreichend bis kaum auseinandergesetzt. Diese Erkenntnis schockiert uns als Elterngemeinschaft besonders im Hinblick auf die enorme Tragweite Ihrer Entscheidungen und die hohe Anzahl der davon Betroffenen.“

Von Christina Rudert