Nur Isenbüttel ist in Niedersachsen beim Projekt „Jugend hackt“ dabei

Isenbüttel

Die Jugendförderung der Samtgemeinde Isenbüttel strebt eine Neuausrichtung an. Ein Spross davon ist das Projekt „Jugend hackt“. Die Samtgemeinde ist einer von bundesweit nur 15 Standorten dafür, der einzige in Niedersachsen. Man wolle damit „in die digitale Lebenswelt der Jugendlichen eintauchen“, erklärte Sozialkoordinator Thorsten Müller in der Sitzung des Jugend- und Sozialausschusses am Dienstagabend.

Die Samtgemeinde hatte sich als Projektstandort beworben – und wurde angenommen! Ebenfalls ein Novum: Mit dem Zuschlag für Isenbüttel dringt das von den Vereinen Open Knowledge Foundation Deutschland und Mediale Pfade entwickelte Projekt in den ländlichen Raum vor. Bisher war es nur in Städten vertreten. „Wir sind schon stolz, dass wir mit dabei sind“, sagte Müller. Zunächst bis Ende 2021. Man sei aber guter Dinge, dass „Jugend hackt“ 2022 weiterläuft.

Ein offener Austausch, um spielerisch in Sachen IT dazu zu lernen

Die Idee von „Jugend hackt“ ist, Zwölf- bis 18-Jährige in die Welt des Programmierens mitzunehmen und ihnen Know-how rund um die in Computern verbaute Hardware zu vermitteln. Wer beim Hacken bloß an zwielichtige Typen denkt, die Wahlen manipulieren, Fake News verbreiten oder Bankkonten plündern, wird überrascht sein. Denn es geht im Projekt absolut nicht darum, Schaden anzurichten, sondern ums Reparieren und Verbessern. „Jugend hackt“ ist als offener Austausch gedacht, durch den man spielerisch in Sachen IT dazu lernt, ganz gleich auf welchem Level man sich befindet.

Auch wenn die Informatik nach wie vor sehr männerdominiert ist, wendet sich „Jugend hackt“ ausdrücklich an alle: Mädchen und Jungen, egal welcher Hautfarbe oder Herkunft. „Es ist ein Projekt mit großer Strahlkraft“, sagte Müller. Daher habe man die Samtgemeinde Papenteich, die Stadt Gifhorn und die Gemeinde Sassenburg mit ins Boot geholt.

Vielleicht ergibt sich für einige sogar ein Jobangebot aus dem Projekt

„Jugend hackt“ sah Samtgemeindebürgermeister Hans Friedrich Metzlaff als ein „ganz tolles Projekt“ an, das Jugendlichen vielleicht auch die Chance eröffnet, in der IT-Branche einen Job zu ergattern. Immerhin stehen namhafte deutsche Unternehmen als Sponsoren dahinter. „Die haben natürlich ein Interesse darin, Talente zu finden und zu fördern“, sagte Metzlaff.

Hacken für eine bessere Welt: Beim Projekt "Jugend hackt" ist Isenbüttel mit dabei. Quelle: Screenshot

Zunächst sind im Isenbütteler Lab (Labor) von „Jugend hackt“ im Wechsel alle zwei Wochen Workshops und Talks geplant, sprich: Treffen, bei denen man sich zusammen einem Thema widmet, zum Beispiel 3D-Druck. Und Treffen, die von den Teilnehmern frei gestaltet werden. „Das wird ein Selbstläufer“, war Ausschussvorsitzende Britta Rösler (CDU) vom Erfolg überzeugt. Der Startschuss zu „Jugend hackt“ fällt in Isenbüttel im Treffpunkt am 17. Juli.

Der Ausschuss ändert die Richtlinien zur Vergabe von Kindergartenplätzen

Außerdem ging es um die Überarbeitung der Richtlinien zur Vergabe von Kindergartenplätzen. Ein paar Anpassungen seien nötig, sagte Sozialkoordinator Thorsten Müller. Und zwar hinsichtlich der Punktevergabe für zeitgleich erstmalig für Kita oder Krippe angemeldete Geschwisterkinder. Man wolle vermeiden, dass sie in unterschiedlichen Einrichtungen untergebracht werden, erklärte Müller. Auch sollen die neuen Richtlinien dafür sorgen, dass Kinder aus Vollbüttel, Klein Vollbüttel, Druffelbeck, Warmbüttel, Wettmershagen und Jelpke möglichst in der nächstgelegenen Kita oder Krippe unterkommen. Zudem wird neben 15. Februar ein zweiter Stichtag im Vergabeprozess aufgenommen: 1. Mai. Der Ausschuss stimmte den Änderungen geschlossen zu.

Von Ron Niebuhr