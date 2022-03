Isenbüttel

Zacharias, von Beruf Zahlenteufel, hatte Großes vor: Er wollte alle Zahlen verschwinden lassen. Sie waren ihm ein Gräuel. Unterstützung erhoffte sich der Tunichtgut von Isenbüttels Erst- bis Viertklässlern. Im Theaterstück „Der kleine Zahlenteufel“ versuchte er, sie für seine Sache zu gewinnen.

„Du da, spring mal! Du, heb mal den Arm! Du, lass mal sehen, wie groß du bist!“, rief Zacharias Kindern im Publikum zu. Die folgten brav seinen Anweisungen und erfüllten bestens die Voraussetzung, selbst Zahlenteufel zu werden. „Das kann nämlich nicht jeder“, sagte er. Schließlich wollte er gegen „das schrecklichste Übel der Welt“ in den Kampf ziehen: Zahlen! „Sie haben sich wie Parasiten in unser Leben geschlichen“, fluchte Zacharias. Hier eine Drei, dort eine Fünf – ehe man sich versehe, steigere es sich ins Unendliche!

Der Zahlenteufel warnt: Darum sind Zahlen gefährlich

Und alle, die bezweifelten, dass Zahlen wirklich so gefährlich sind, warnte er eindringlich: „Vom Rechnen bekommt man Kopfschmerzen. Und wie ihr an euren Lehrern sehen könnt, auch graue Haare!“ Die schlimmsten von allen Zahlen steckten übrigens in Matheaufgaben, fand Zacharias. Mit lauten Ja-, aber auch ein paar ebenso lauten Nein-Rufen quittierten die Kinder das. Okay, dann eben eine Beispielaufgabe: „Teile 33 Gummibärchen mit zwei Freunden gerecht auf. Wie viele bekommt jeder?“, fragte Zacharias und bekam als Antwort prompt eine Gegenfrage: „Warum soll ich die überhaupt teilen?“ Das entlockte dem Zahlenteufel höchstes Lob: „Bravo! Das nenne ich Logik!“

Doch da mischte sich der große G ins perfide Spiel des kleinen Zahlenteufels ein – mit einer Wette: Meistert Zacharias drei Aufgaben ohne Zahlen irgendwie zur Hilfe zu nehmen, darf er alle Zahlen verschwinden lassen. Schafft er es nicht, muss er sie zurückgeben und sich für immer in einem Erdloch verkriechen.

Seine Oma anzurufen, klappte gerade noch so ohne Zahlen. Einfach im Handy die Kontakte aufrufen und Oma auswählen, fertig. Einen Kuchen backte Zacharias ebenfalls zahlenlos – pechschwarz verbrannt und steinhart zwar, aber Geschmäcker sind ja verschieden. An der letzten Aufgabe allerdings biss sich der kleine Zahlenteufel die nach dem Probieren des Kuchens noch verbliebenen Zähne aus: Den Kuckuck beruhigen, von dessen Uhr er zuvor alle Zahlen gestohlen hatte. So musste Zacharias alle Zahlen wieder herausrücken. Und die Kinder halfen ihm dabei, sie an die richtigen Plätze zurück zu bringen.

Grundschule freut sich über Auftritt des Nimmerland-Theaters

Schulleiterin Gabriele Smeikal freute sich, das Theater Nimmerland mit dem Stück rund um Zahlen in Isenbüttel begrüßen zu können. „Wir haben das schon so lange geplant“, sagte sie. Doch möglich war es wegen Corona erst jetzt und, um Abstands- und Hygieneregeln wahren zu können, nur in der Turnhalle. Nimmerland bot das Stück dort in zwei dem Alter der Zuschauer entsprechenden Versionen dar. So war es zugänglich selbst für Erstklässler und blieb spannend genug für Viertklässler. „Besonders schön ist, wie der Zahlenteufel mit den Kindern interagiert“, lobte Smeikal.

Das humorvolle Stück verdeutlichte den Kindern, wie unentbehrlich Zahlen im Alltag sind und wie wichtig es daher ist, auch außerhalb vom Matheunterricht rechnen zu können. Und nebenbei entschädigte es die Grundschüler wunderbar dafür, dass die Faschingsfeier wegen der Pandemie erneut ausfallen musste.

Von Ron Niebuhr