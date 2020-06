Niedrige Besucherzahl im Freibad Edesbüttel

Samtgemeinde Isenbüttel

Das Freibad in Edesbüttel ist offen, das Wetter spielte in den vergangenen Wochen auch mit – und trotzdem werden nicht mal die pro Zeitintervall erlaubten 200 Badegäste erreicht. „3376 Besucher hatten wir seit Saisonstart“, teilte Isenbüttel Samtgemeindebürgermeister Hans Friedrich Metzlaff dem Samtgemeinderat mit, „im vorigen Jahr waren es zu dem Zeitpunkt schon 9424“. Ursache dafür dürfte die Corona-Pandemie sein, die trotz der Öffnung des Bades manchen verunsichert. Und Folge dürfte ein weiterer Einnahme-Ausfall für den Etat der Samtgemeinde sein.

Auf das Thema ging Metzlaff während der Sitzung ebenfalls ein. „Es gibt Kurzarbeit, Probleme in der Wirtschaft, und wir müssen in diesem Jahr mit einem massiven Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen rechnen.“ Die Auswirkungen auf die Einkommenssteuer, die anteilig ebenfalls an die Samtgemeinde geht, „werden dann im nächsten Jahr spürbar“. Dazu kommen Beitragsausfälle für die Kitas und zeitgleich Mehrausgaben für die Kitas. „300 000 Euro wollen wir überplanmäßig zur Verfügung stellen, das ist die Summe, um die wir diesen Posten bei der Haushaltsplanberatung gekürzt hatten.“ Und das entspricht auch der Summe, die die Samtgemeinde aus dem Hilfspaket des Landkreises für Kinderbetreuung zu erwarten hat. Eine weitere zusätzliche Ausgabe kommt auf die Samtgemeinde zu für die Anschaffung neuer Atemschutzgeräte für die Feuerwehren. „Vorgesehen waren 60 000 Euro, es werden aber 91 500 Euro.“ Bei einer Enthaltung stimmte der Rat diesen Posten so zu.

Anzeige

Der Nordeingang zum Allerbütteler Friedhof ist gesperrt: Horst-Dieter Hellwig hätte gerne einen neuen Eingang in unmittelbarer Nähe. Quelle: Christian Albroscheit

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der nördliche Zugang zum Friedhof Allerbüttel musste nach Fertigstellung der Linksabbiegerspur von der Landesstraße 292 ins Dorf geschlossen werden – eine Überquerung der Landesstraße, auf der an dieser Stelle Tempo 100 erlaubt ist, ist lebensgefährlich. „Wir werden die Zuwegung zum Eingang auf der westlichen Friedhofsseite demnächst fußgängergerecht ausbauen“, kündigte Metzlaff an. Das sei mit der Gemeinde als Eigentümerin der Wegeparzelle bereits vereinbart. Eine Aussage, die Ratsherrn Horst-Dieter Hellwig erzürnte. „Ich wollte einen neuen Zugang zum Friedhof in der Nähe des jetzigen Eingangs. Dieses Vorgehen, hier vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden, finde ich nicht in Ordnung.“ „Dieses Vorgehen ist mit dem Vorsitzenden des Seniorenbeirats so abgesprochen“, erklärte Metzlaff.

Einige Personalien standen außerdem an: Ratsfrau Melanie Lytkowski ( SPD) hat ihr Mandat aus persönlichen Gründen niedergelegt, ihr Nachfolger ist Detlef Lehner. Der Samtgemeinderat ernannte Edgar Buchroth einstimmig für eine weitere Amtszeit zum Ortsbrandmeister von Allerbüttel. Und nachdem Schiedsmann Helmut Wertz sein Amt Ende Mai niedergelegt hatte, ernannte der Samtgemeinderat seinen bisherigen Stellvertreter Hans-Joachim Rieke zum Schiedsmann. Seine Stellvertreter sind Torsten Schöne aus Vollbüttel und Detlef Wiegmann aus Isenbüttel.

Von Christina Rudert