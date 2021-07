Isenbüttel

Es liegt etwas versteckt in der Ringstraße – und ist auch nicht im besten Zustand. Aber das soll sich jetzt ändern: Die Eigentümerfamilie König lässt Isenbüttels ältestes Haus sanieren. „Wir wollen etwas draus machen. Für unsere Familie und für das Dorf“, sagt Jan König.

Das Niedersachsenhaus aus dem Jahr 1796 „ist in einem gemischten Zustand“, sagt Diplom-Ingenieurin Svenja Siegert. Sie zeigt auf ein paar Fachwerkbalken im Schwellenbereich. Irgendwann wurde das Gelände rund um das Haus aufgefüllt. Dadurch gelangt Feuchtigkeit ins Holz, die nicht mehr abziehen kann. Es fängt an zu faulen. Hier hat Svenja Siegert einige „Extrem-Schadstellen“ ausgemacht. Aber es ist nichts, was sich nicht sanieren ließe. Das soll möglich „minimal-invasiv“ geschehen. Einige Balken können ausgebessert werden, andere müssen komplett erneuert werden.

An einigen Stellen findet sich noch Baumaterial aus dem 18. Jahrhundert

In einem kleinen Raum im Erdgeschoss zeigt sich, dass im Laufe der Jahrhunderte immer wieder an dem Haus herumgebaut wurde. In einem Gefach, so heißen die Räume zwischen dem Fachwerk, findet sich noch Original-Flechtwerk. In den Gefachen ringsherum wurden allerdings Steine verbaut, die definitiv jünger sind. Etwa die Ytong-Steine, die ein ganzes Gefach direkt über dem Fußboden füllen. Und mit Bauschaum dürften die Baumeister im 18. Jahrhundert auch noch nicht gearbeitet haben.

Isenbüttels ältestes Haus in der Bildern:

In den kommenden Monaten wird Isenbüttels ältestes Haus saniert. Derzeit verschaffen sich Experten einen Eindruck vom Zustand des Hauses.

Andere Bereiche hingegen sind vollkommen intakt und im Original-Zustand. „Je höher wir kommen desto besser wird der Zustand“, sagt Diplom-Ingenieurin Siegert mit Blick auf die Fassade. In den alten Mägdekammern im ersten Stock des Hauses finden sich noch mächtige Dielenbalken aus der Entstehungszeit des Hauses. „Ein Schatz“, sagt Restauratorin Elke Schlöder. Dort gibt es auch noch ein historisches Fenster, während die meisten anderen nicht zu dem alten Haus passen. Ebenso wenig wie die Glasbausteine in der Mietwohnung im Erdgeschoss.

Auf die Bestandsaufnahme folgt ein Maßnahmenkatalog

Nach der Bestands- und Schadensaufnahme geht es daran, einen Maßnahmenkatalog für die Sanierung zu erstellen. Klar ist auf jeden Fall: Die Zimmerer und Maurer müssen gut in ihrem Handwerk sein, es braucht Spezialisten. Denn Jan König und seine Familie wollen soviel historische Substanz wie möglich erhalten.

Und dann? Isenbüttels Bürgermeisterin Tanja Caesar könnte sich „eine schöne Stube fürs Dorf“ vorstellen. Also einen Platz für kulturelle Veranstaltungen, Familienfeiern oder Tagungen. „Es ist ein Luxus, so eine große freie Fläche mitten im Dorf zu haben“, sagt Caesar – und ist froh, dass diese auch erhalten bleiben soll. Jan König kann sich mit dieser Idee anfreunden. „Wir wollen das Haus schließlich wieder mit Leben füllen“, sagt er. Wie lang der Weg dorthin ist, ist allerdings noch unklar.

Von Christian Albroscheit