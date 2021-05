Nico Goldmann sammelt stundenlang Zigarettenkippen am Tankumsee – mit einem guten Motiv

Tankumsee

„Das waren mehrere Tausend Zigarettenkippen“, zieht Nico Goldmann ein ernüchterndes Fazit. „Irgendwann habe ich gar nicht mehr alle aufgehoben, weil es einfach zu viele waren.“ Und weil er nach fast fünf Stunden unterwegs dann doch mal wieder zu seiner Familie wollte. „Die saß am Kaffeetisch und hatte mich schon vermisst“, berichtet der 25-Jährige, der jetzt am Tankumsee unterwegs war und Müll aufgesammelt hat, den andere dort hinterlassen haben. „Nicht weil ich musste, sondern freiwillig.“

Viele Stunden hat der examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger schon bei seiner Tante am Tankumsee verbracht, „es gefällt mir immer wieder gut da“. Was ihm hingegen gar nicht gefiel, war der viele Müll, der rund um den Tankumsee auf dem Boden lag. „Und weil ich nicht immer nur meckern, sondern auch was tun wollte, bin ich mit Müllbeutel und Müllzange losgezogen.“

„Viele haben mich angesprochen, ob ich straffällig geworden bin und jetzt Sozialstunden ableisten muss“

Die Reaktionen seien sehr unterschiedlich gewesen. „Viele haben mich angesprochen, ob ich straffällig geworden bin und jetzt Sozialstunden ableisten muss“, schmunzelt Goldmann. Als sie hörten, dass er das freiwillig macht, waren die meisten beeindruckt. „Ich habe allerdings auch am Strand Kippen mit der Zange aufgelesen, die Jugendliche unmittelbar vorher erst in den Sand gesteckt hatten, vor ihren Augen.“ Da sei nur ein schiefer Blick als Reaktion gekommen.

Goldmann hat in Wolfsburg in der Notaufnahme gearbeitet und studiert jetzt Management im Gesundheitswesen. „Und ich habe mich schon immer für Gesundheit interessiert.“ Weil er weiß, wie viel Gift – Arsen, Blei, Kupfer, Chrom, Formaldehyd, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Nikotin und Kadmium – die Kippen enthalten, dass diese Stoffe vom Regen ausgewaschen im See landen und zur Gefahr für Wasserlebewesen werden, beschloss er, ein Zeichen zu setzen. „Mal ganz abgesehen davon, dass die Kippen im Sand stecken, wo Kinder spielen“ – der Giftnotruf in Berlin verzeichnet jährlich etwa 250 Fälle einer Vergiftung von Kindern durch Verschlucken von Zigaretten oder Kippen verzeichnet.

Von Kaffeebechern bis zu einem verrosteten Bierfass war alles dabei

Einmal um den See, das hatte Goldmann sich zum Ziel gesetzt. „Aber irgendwann habe ich nicht mehr jede einzelne Kippe aufgehoben, das war einfach zu viel.“ Was er sonst noch so fand, reichte von Kaffeebechern bis hin zu einem verrosteten Bierfass. „Das lag da bestimmt nicht erst drei Tage.“ Und Feuchttücher. „Wenn Mütter ihre Kinder damit sauber machen und die Tücher wegwerfen, denken sie nicht daran, dass auch diese Tücher Plastik enthalten.“

Was der 25-Jährige festgestellt hat, ist, dass rund um die Sitzbänke besonders viele Kippen liegen. „Daneben stehen die neuen, großen Müllbehälter, aber die haben keine Aschenbecher“, bedauert er.

Ein Vorschlag eines Facebook-Kommentators

In der Facebook-Gruppe „Mein Isenbüttel“ berichtete er von seiner Aktion – und einer der Kommentare lautet: „Wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind, nehmen wir immer ein kleines Glas mit Wasser mit, da kommen die Kippen rein und werden zuhause dann entsorgt.“ Goldmann freut sich über „verhältnismäßig viel Zuspruch in einer so kleinen Gruppe“.

Nun hofft er auf Gleichgesinnte. „Es würde doch viel mehr Spaß machen, sich zu verabreden und so was gemeinsam zu machen.“ Vorsorglich hat er schon mal zwei weitere Müllzangen gekauft – vielleicht meldet sich ja jemand auf Facebook bei ihm.

Von Christina Rudert