Isenbüttel

Die Arbeiten an der Hauptstraße sind weiter nach Westen gewandert – und damit müssen sich die Isenbütteler und ihre Besucher an eine neue Verkehrsführung gewöhnen. Das klappt in der Ringstraße noch nicht zu 100 Prozent.

Große Überraschung für Ehepaar Schwanke aus Kassel am Donnerstagabend: Bei der Rückkehr in die Pension Meyer war „ihre“ Einbahnstraße plötzlich in der anderen Richtung gültig. Die beiden sind gerade auf Verwandtschaftsbesuch und hatten sich die Autostadt in Wolfsburg angeschaut. Auf dem Rückweg standen sie vor dem „Durchfahrt verboten“-Schild. „Wenn die Schwiegertochter nicht dabei gewesen wäre, würden wir heute noch hier rumkurven“, schmunzelt Werner Schwanke.

Neue Verkehrsführung in Isenbüttel: Die Bauarbeiten auf der Hauptstraße sind weiter nach Westen gewandert. Isenbütteler und ihre Besucher müssen sich deshalb etwas umstellen.

Kaum davon erzählt, rollt ein weißer Passat Variant auf der Ringstraße an ihnen vorbei. „Die fährt verkehrt“, stellt Wally Schwanke fest, denn die Fahrerin ist in Richtung Westen unterwegs – wahrscheinlich so wie in den zurück liegenden Wochen auch immer. Die Ringstraße ist jetzt jedoch Einbahnstraße in Richtung Osten. Denn kurz hinter dem Mattes-Kreisel am westlichen Tor Isenbüttels ist die Hauptstraße – bislang Einbahnstraße – komplett gesperrt.

Der Verkehr rollt jetzt stattdessen über die Ringstraße in Richtung Osten. Die Hauptstraßen-Anwohner kommen noch nach Hause, ebenso der Landwirt, der mit seinem schweren Trecker mit Anhänger noch an der Absperrung vorbei passt. Ein 80-Jähriger aus der Hauptstraße berichtet, keine Probleme zu haben. „Ich komme noch zu meinem Grundstück.“ Und er werde auch stets gut informiert – von Gemeinde und Baufirma. „Die schmeißen einen Zettel in den Briefkasten. Das klappt gut.“

Einbahnstraße an der Ringstraße gilt auch für Radfahrer

Auch zwei Radfahrer sind entgegen der Einbahnstraße unterwegs in der Ringstraße. „Da steht das Schild“, sagt der eine. „Wir dürfen hier lang“, der andere – ein Irrtum, denn ein entsprechendes Schild „Radfahrer frei“ fehlt.

Gemeinde mit Baustellen-Ablauf zufrieden Mit dem Ablauf in der Großbaustelle ist Isenbüttels Gemeindedirektor Klaus Rautenbach weiterhin zufrieden. „Es ist ordentlich gelaufen, alle arbeiten Hand in Hand.“ Dass die Hauptstraße zwischen Ringstraße (Ost) und Mittelstraße Einbahnstraße ist, erklärt er mit Sicherheitsgründen wegen des Baustellenverkehrs. „Die wollen den Baustellenbereich frei haben.“ Deshalb sei von der Einmündung Mittelstraße aus nur noch die Zufahrt zum Parkplatz des Hotels Isenbütteler Hof zu erreichen, aber nicht mehr die Molkereistraße. Dass der Kundenparkplatz des Geschäfts Ny Linje mit Baustellenschildern abgesperrt war, sei ein Versehen gewesen, sagt Rautenbach. Es gebe die Übereinkunft, dass die Geschäfte erreichbar sein sollen. Die Baufirma reagiere allerdings schnell auf Hinweise oder Beschwerden von Bürgern und Geschäftsleuten, so der Gemeindedirektor. Er weist auch darauf hin, dass an der Einmündung Mittelstraße die Ampel deaktiviert ist und die übliche Beschilderung gilt. Dass immer noch Autofahrer falsch in die Ringstraße einbiegen, die jetzt in entgegen gesetzter Richtung Einbahnstraße ist, kann er nicht verstehen: Es sei ausreichend darüber informiert worden.

So geht’s ab Penny weiter

Am Ende der Ringstraße erreichen Autofahrer den Penny-Parkplatz, können nun über die Hauptstraße weiter fahren bis zur Mittelstraße – ebenfalls nur in Richtung Osten – oder weiterhin über den Gehweg an der St. Marien-Gemeindehaus auf den Gutsplatz.

Geschäftsfrau abgenervt

An der Hauptstraße rüttelt ein Bauarbeiter gerade eine provisorische Zufahrt zum Kundenparkplatz von Cornelia Remmerts Wein- und Florafachgeschäft Ny Linje zurecht. Die Geschäftsfrau ist gerade aus dem Urlaub zurück, wirkt aber wenig erholt. „Ich hab’ die Nase voll.“ Sie fand ihren Kundenparkplatz mit Baustellenschildern abgeriegelt vor und sei gleich zur Baufirma gegangen, damit die Zufahrt darauf wenigstens für die Feuerwehr hergerichtet werde. Vor vier Jahren habe es in einer Wohnung in dem Gebäudekomplex, in dem sie sich mit ihrem Geschäft eingemietet habe, gebrannt. Seitdem legt sie Wert darauf, dass die Feuerwehr möglichst von allen Seiten Zufahrt habe.

Die Baustellenampel an der Einmündung Mittelstraße ist jetzt deaktiviert. Eine Anwohnerin findet das gefährlich, weil der Verkehr in Richtung Wasbüttel nicht mit dem aus der Hauptstraße rechne. Doch die Beschilderung ist eindeutig: Es gilt die übliche abknickende Vorfahrtstraße: Linksabbieger müssen den Verkehr aus dem Ortskern gewähren lassen, die Mittelstraße den Verkehr aus beiden Richtungen.

Von Dirk Reitmeister