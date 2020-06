Andrea Reichstein ist jetzt oberste Tierschützerin

Ribbesbüttel

Sie wurde gerade zur neuen Chefin des Tierschutzvereins Gifhorn gewählt. Jetzt stellt sich Andrea Reichstein den Fragen der AZ. Die 45-Jährige wohnt in Leiferde, arbeitet als Beamtin beim Landkreis Gifhorn und ist dort zuständig für den Rettungsdienst und als stellvertretende Abteilungsleiterin.

Biografisches

Im Tierschutz aktiv ist Andrea Reichstein seit mehr als zehn Jahren. „Ich habe 2008 als ehrenamtliche Gassigängerin im Tierheim in Ribbesbüttel begonnen“, erzählt sie. „2011 habe ich den Posten der Schriftführerin übernommen und 2014 wurde ich zu einer von zwei stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.“

Seit Mai 2020 agiert sie nun als Vorsitzende des Tierschutzvereins Gifhorn. Und verrät Pläne. Danach sind die Tierschützer in Ribbesbüttel gerade dabei, einen neuen Hunde-Auslauf auf dem Gelände zu schaffen, „damit die Hunde noch mehr Freilaufmöglichkeiten haben“. Darüber hinaus sind weitere Hundezwinger geplant. Dabei weiß die 45-Jährige auch, dass diese Ausbaupläne ohne die Hilfe von Freiwilligen und Spenden nicht möglich wären. Ihr Appell: „Wir freuen uns über jede helfende Hand, über jeden, der Lust hat, ein bisschen mit anzupacken. Und auch jeder kleinste Spendenbetrag hilft uns bei unserer Arbeit weiter.“

Das große vorrangige Projekt ist und bleibt laut Reichstein jedoch der Tierheim-Neubau. Sie weiß, dass der viel Zeit beanspruchen wird. „Wir sind leider immer noch auf der Suche nach einem passenden Grundstück und hoffen, dass wir bald das Richtige finden, damit wir in die Detailplanungen einsteigen können.“ Da der gesamte Vorstand noch berufstätig ist, wird sich ihrer Meinung nach zeigen müssen, „wie viele Ressourcen darüber hinaus noch für andere Projekte bleiben“.

Hoffen auf den Gabentisch

Sie berichtet auch, wie es künftig mit alt bewährten Veranstaltungen, Aktions-Ständen, Sommerfest und Gabentisch weiter gehen wird. Danach sind Veranstaltungen auch künftig geplant. „Unser Sommerfest musste wegen Corona ausfallen“, sagt sie. Ob es im Herbst eine ähnliche Veranstaltung geben kann, wird sich laut Reichstein zeigen. „Wir hoffen, dass wir auf jeden Fall zum Gabentisch im Dezember wieder alle Tierfreunde begrüßen dürfen.“

Auch das Thema Auslastung des Tierheims greift sie auf. Danach haben die Kapazitäten „fast immer ausgereicht“. Sie berichtet weiterhin, dass bei den Hunden Neuzugänge zu verzeichnen waren – „allerdings nicht wegen Corona“. Jetzt bleibt laut der neuen Vereinschefin abzuwarten, wie viele Katzenbabys noch gebracht werden. „Und auch unsere Kleintiervilla ist momentan mit Kaninchen gut belegt, die noch auf ein schönes Zuhause warten.“

Auslands-Tierschutz

Auch zum Auslandstierschutz, der zunehmend mehr zum Thema in deutschen Tierheimen wird, nimmt sie Stellung. „Auch wir nehmen Hunde aus dem Ausland auf“, berichtet sie. Die Nachfrage sei hoch. Es handele sich um „tolle Tiere, die gut vermittelbar sind“. Dabei erfolgt laut Reichstein eine Abstimmung mit dem Veterinäramt des Landkreises Gifhorn. „Die Aufnahme passen wir immer an unsere freien Kapazitäten an“. Dabei bezieht sie klare Position zu der Frage nach der Effektivität – Unterstützung des Tierschutzes vor Ort im Ausland oder Aufnahme ausländischer Hunde in Deutschland: „Für mich muss beides erfolgen“, sagt sie. „Es hilft nichts, wenn wir Hunde aus dem Ausland holen und dort vor Ort nichts unternommen wird, um die Missstände zu beheben.“

Geplant ist der Vereins-Chefin zufolge auch, künftig ältere Hunde aufzunehmen und unter dem Motto „Senioren für Senioren“ zu vermitteln. „Selbstverständlich sind wir aber über den Landesverband und den Deutschen Tierschutzbund auch immer mit anderen Tierheimen in Kontakt, falls es dort zu Überbelegungen kommt.“

Erfolgsgeschichten

Und ihre Motivation, künftig als oberste Gifhorner Tierschützerin zu agieren? Zum Einen nennt die Leiferderin ihre Vorstandskollegen und die tollen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Tierschutzzentrums. „Zum Anderen bin ich nun schon lange dabei und mir liegt die Arbeit für die Tiere sehr am Herzen. Ich habe in den mehr als zehn Jahren Sachen erlebt, die mich sehr wütend und manchmal auch sprachlos gemacht haben“, berichtet sie. „Da sind aber auch unsere Erfolgsgeschichten, über die ich mich immer besonders freue.“ Sie selbst hat 2008 einen Schäferhund aus dem Tierheim aufgenommen, „der anfangs total irre war“. Aber laut Reichstein hat sich die Arbeit gelohnt. „Er begleitet mich jetzt seit zwölf Jahren und ich möchte keine Sekunde missen.“

Keine Termine wegen Corona

Die 45-Jährige steht mitten im Beruf und blickt als Vorsitzendes des Tierschutzvereins Gifhorn sicherlich nicht gerade auf wenig Arbeit. Laut Reichstein ist es aber schwierig zu sagen, wie viel Zeit sie mit diesem Ehrenamt verbringen wird, „da sich meine Aufgaben innerhalb des Vorstandes ja verändert haben“. Sie berichtet, dass auf jeden Fall aber regelmäßige Abstimmungsgespräche mit der Tierheimleitung, der Verwaltungskraft sowie mit dem Vorstand anstehen. „Termine finden momentan wegen Corona weniger statt“, sagt sie und ist sicher: „Aber das wird irgendwann wieder zunehmen.“

