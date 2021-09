Bei einem Brand ist in der Nacht zu Mittwoch eine Scheune in Wasbüttel zerstört worden. Dem schnellen Einsatz der Feuerwehren ist es zu verdanken, dass ein Wohnhaus von den Flammen verschont blieb.

Feuer zerstört Scheune in Wasbüttel – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

