Neue Bestattungsform in Ribbesbüttel: Ruhewald jetzt offiziell gewidmet

Isenbüttel

Einstimmig sprach sich der Jugend- und Sozialausschuss der Samtgemeinde Isenbüttel am Donnerstagabend dafür aus, in Ribbesbüttel den Ruhewald Rittergut Ribbesbüttel als Friedhof zu widmen. Die nötige Friedhofssatzung wurde ebenfalls beschlossen.

„Das ist eine Win-Win-Situation. Wir gewinnen eine neue Bestattungsform hinzu und der Waldbesitzer kann seinen Wald nutzen“, lobte Klaus Rautenbach (Grüne). Auch in Allerbüttel tut sich etwas im Friedhofswesen. Im Zuge der Erweiterung des Friedhofes entstehen dort Urnengräber rund um Bäume. Der Ausschuss gab sein Okay für die Urnenbaumgräber genannte Bestattungsform.

Dieser Friedhof lässt sich nicht ohne weiteres erweitern

In Wasbüttel dagegen besteht der Wunsch nach anonymer Erdbestattung. Machbar ist das allerdings aus Platzgründen wohl vorerst nicht. Der Friedhof sei stark belegt und wegen des Waldes ringsum auch nicht mal eben so zu erweitern, sagte Fachbereichsleiter Stefan Prekale. Der Ausschuss empfahl – auch im Gespräch mit dem Realverband – zu klären, in welchem Umfang eine Erweiterung möglich ist.

Blühstreifen auf dem Friedhof findet der Ausschuss nicht gut

Einen weiteren Antrag der Grünen lehnte man jedoch mit sechs Nein und drei Ja bei einer Enthaltung ab: das Anlegen von Blühstreifen auf dem Friedhof. Vorstellbar war lediglich, samtgemeindeweit auf Flächen, die zur Friedhofserweiterung gedacht und bereits Eigentum der Samtgemeinde sind, so lange Blühwiesen anzulegen, bis dort neue Grabfelder entstehen.

Von Ron Niebuhr