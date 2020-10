Ribbesbüttel

Wirklich wahr – da sind Ratten im Tierschutzzentrum Ribbesbüttel. Aber die Nager buddeln dort keine Gänge, klauen keine Lebensmittel oder huschen klammheimlich Wände entlang, um an den Müll zu gelangen. Diese Ratten sind eigentlich arme Schweine – wie es im Volksmund ja so schön heißt. Sie stammen laut Tierheim-Chefin Stefanie Söchtig aus einem deutschen Versuchslabor. „Mitarbeiter des Tierschutzbundes haben sie dort genauso herausgeholt wie einige Hunde und Mäuse“, berichtet Söchtig. Nach der Aktion wurde laut Söchtig in umliegenden Tierheimen wegen möglicher Aufnahme angefragt. „Die Hunde waren schnell weg und die Mäuschen genauso schnell vergeben“, berichtet sie. Übrig blieben zwölf Ratten, die in Ribbesbüttel aufgenommen wurden.

Die Ratten mussten keine Laborversuche erleben

„Vier von den Ratten wurden bereits vermittelt“, acht sind laut Söchtig jetzt noch übrig. Jeweils vier von ihnen leben der Tierheimchefin zufolge in einer rattentypischen Gruppe. „Alle acht Tiere dürfen nicht in einem Käfig gehalten werden“, informiert sie. „Vermischen wir die Gruppen, kann es üble Beißereien zwischen den Tieren geben.“

Die positiven Eigenschaften der Ratten „Wer mit Ratten arbeitet, findet schnell Gefallen an ihrer Intelligenz, Neugier und Zutraulichkeit“, schreibt auch planet wissen. Danach würden zunehmend mehr Ratten von ihren Plastik-Gefängnissen im Labor ins Heim des Menschen umziehen. In den 1980er Jahren galten die zahmen Ratten als Schocker-Accessoire der Punker. Ihre „Schulterratte" vereinte zwei Eigenschaften. Die Ekel-Wirkung, die Ratten nach wie vor auf Passanten ausüben können, auf der einen Seite, andererseits ein Nager als kuscheliger Kamerad und Schmusetier.

Die Albino-Ratten – weiß mit roten Augen – mussten jedenfalls keine Laborversuche erleben, wie Söchtig erfahren hat. „Wir haben sie hier kastrieren lassen“, informiert sie. Das bedeutet, „dass diese Nager nicht riechen“. Die Tierheim-Chefin gibt zu bedenken, dass Ratten „keine Kuscheltiere für Kinder“ sind. Sie sind Söchtig zufolge „soziale, intelligente Tiere, die vieles lernen können“, sagt sie und nennt als Beispiele das Klickertraining oder die Belohnung lustiger Tricks mit Leckerchen.

Nach der Vermittlung von Kleintieren gibt es Nachkontrollen

„Der Käfig müsste groß genug sein“, auch sollten der Tierheim-Chefin zufolge von den geselligen Tieren stets mindestens zwei zusammen gehalten werden. Dass die Haltungsbedingungen den Tieren auch gerecht werden, lassen sich die Tierheim-Mitarbeiter anhand von Fotos zeigen. Auch gibt es laut Söchtig bei der Vermittlung von Katzen und Kleintieren Nachkontrollen. Sie hofft nun darauf, dass sich vielleicht Liebhaber pfiffiger Nagetiere melden und Tiere aus dem Tierschutz aufnehmen, denn: „Die Ratten müssten langsam mal in ein neues Zuhause kommen, sie sind schon seit Mai bei uns.“

Von Hilke Kottlick